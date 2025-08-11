Топ-7 способів зберегти прохолоду у саду: дієві поради

Топ-7 способів зберегти прохолоду у саду / © Associated Press

Що ж робити, щоб залишатися на подвір’ї без перегріву розповіло видання Woman&Home та надало 7 дієвих порад, як охолодити простір навколо себе, навіть якщо немає кондиціонера чи басейну. Ідеї доступні та практичні.

Створіть затінок

Перший та найочевидніший крок — забезпечити захист від сонця. Ідеї можуть бути простими або довготривалими:

парасоля,

навіс,

пергола,

тент або навіть тінь від дерев.

Поради:

Обирайте тканини світлих кольорів, вони краще відбивають сонячне світло.

Якщо маєте перголу, розглянь варіант з регульованими жалюзі чи боковими екранами, вони дозволяють контролювати напрямок світла протягом дня.

Встановіть вуличний вентилятор

Сучасні портативні вуличні вентилятори з розпилювачем вологи — справжній порятунок. Вони безпечні для використання на відкритому повітрі, не бояться вологи та можуть створювати м’який прохолодний бриз.

Для оптимального ефекту обирайте вентилятори із функцією зволоження повітря. Це значно знижує відчуття спеки.

Підстригайте газон та регулярно поливайте його

Свіжо підстрижений, добре зволожений газон:

легше переносить спеку,

приємніший на дотик босоніж,

не перегрівається, як асфальт або плитка.

Особливо це актуально для тих, у кого є діти чи домашні тварини, адже на такому покритті грати безпечно та комфортно.

Посадіть «охолоджувальні» рослини

Так, рослини теж можуть впливати на мікроклімат у саду. Найефективніші ті, що:

випаровують вологу (транспірація),

створюють тінь,

покривають ґрунт і зменшують його перегрів.

Приклади:

алое (можна виносити з дому на літо),

лаванда, чебрець, петрушка — як ґрунтопокривні,

в’юнкі рослини (наприклад, виноград, гліцинія) для вертикального озеленення.

Такі рослини не тільки знижують температуру, а й очищують повітря.

Обирайте світлі меблі та аксесуари

Темні кольори поглинають сонячне проміння, коли нагріваються до небезпечних температур. Світлі меблі, подушки, покривала та парасолі — не просто стильне рішення, а практичний спосіб зменшити температуру на кілька градусів.

Створіть вертикальний сад

Якщо площа обмежена, вертикальне озеленення не тільки економить місце, а й:

зменшує перегрів стін і парканів,

дає додаткову тінь,

зволожує повітря шляхом випаровування.

Використовуйте решітки, сітки, модульні конструкції та доповніть їх в’юнкими чи кучерявими рослинами. Це красиво та ефективно.

Постеліть вуличний килим

Звучить несподівано, але вуличні килими з природних матеріалів (джут, бамбук) можуть значно зменшити перегрів тераси чи плитки.

Такі килими:

приємніші для ніг, ніж розпечена плитка,

відбивають сонце,

легко миються та додають затишку.

Поради

Фонтан або декоративний ставок. Через випаровування вода створює ефект природного кондиціонування.

Поливати рослини краще ввечері чи рано вранці, щоб уникнути випаровування води у спеку.

Пийте багато води та використовуйте термобокси з напоями одразу у саду, тоді не доведеться бігати на кухню

Сад — це місце для відпочинку, а не боротьби з перегрівом. Зробити його комфортним навіть у найспекотніші дні реально навіть без великих витрат. Головне, заздалегідь продумати, як і де створити прохолоду.