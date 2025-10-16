ТСН у соціальних мережах

Топ-7 вінтажних трендів для стильного дизайну вашої оселі

Вінтаж у дизайні — вже давно не про «бабусині серванти» та пилові вази. Сьогодні це про індивідуальність, фактуру та історію, яку ви впускаєте у свій дім.

Топ-7 вінтажних трендів для стильного дизайну вашої оселі / © Credits

Старовинні речі додають простору глибини, роблять його не як «з картинки», а вашим. Видання Martha Stewart відзначає, що вінтаж — головний герой сезону, а дизайнери по всьому світу активно міксують старе та нове.

Характерне скло

Скло повертається, але не у вигляді звичайних ваз. Дизайнери все частіше використовують вінтажне чи ручної роботи скло, щоб додати простору блиску, кольору та глибини.

Спробуйте:

  • ребристі чи матові скляні плафони;

  • вази у відтінках дорогоцінного каміння;

  • скляні фасади шаф з візерунками.

Такі деталі «ловлять світло» та створюють відчуття домашньої магії, як коштовності для вашого інтер’єру.

Тарілки на стінах

Тарілки — це нові картини. І чим вони старіші, тим краще. Вінтажні тарілки — недорогий та дуже ефектний спосіб створити арт-композицію.

Як зробити їх стильним акентом:

  • комбінуйте різні розміри та кольори;

  • змішуйте з іншими елементами декору, наприклад, картинами, дзеркалами, фото;

  • використовуйте тарілки як акценти у кухні чи їдальні.

Результат — затишна, але артова стіна.

Ар-деко

Після років мінімалізму світ знову закохався в драматичні форми та блискучі метали. Ми бачимо повернення ар-деко, але у сучасній інтерпретації — менше пафосу, більше геометрії та теплих відтінків.

Як додати трохи гламурного настрою:

  • виберіть дзеркало чи люстру з латуні;

  • додайте меблі з лакованим покриттям;

  • не бійтеся кольорів, використовуйте бордо, смарагд, графіт які мають розкішний вигляд.

Головне — баланс: ар-деко має звучати впевнено, але не крикливо.

Натуральне дерево

Раніше старі меблі часто перефарбовували, а тепер навпаки, оголюють текстуру дерева. Люди більше не прагнуть ідеальності, їм подобається автентичність.

Як адаптувати тренд:

  • відновіть комод або стіл, просто зніміть старий шар фарби;

  • підкресліть природні волокна прозорою олією чи лаком;

  • залиште легкі потертості, вони додають характеру.

Така поверхня «дихає» та додає простору тепла.

Природний камінь

Мармур, травертин, вапняк — камінь знову у моді, але без глянцю. Думайте про старовинні вулиці Рима чи Парижа, де камінь має історію та текстуру.

Як впровадити тренд:

  • кам’яна раковина або фартух на кухні;

  • фрезеровані деталі — колони, підвіконня, каміни;

  • плитка у шаховому візерунку.

Камінь робить простір фундаментальним, немов він був тут завжди.

Хвилясті форми

Криволінійні дивани, овальні столи, округлі дзеркала — все, що нагадує 70-ті, знову у центрі уваги. М’які силуети додають простору тепла та роблять його дружнім.

Особливо ефектний вигляд мають:

  • дивани із хвилястими лініями;

  • крісла з округлими спинками;

  • текстиль із заокругленими візерунками.

Додайте мохер або оксамит і отримаєте ідеальну комбінацію затишку та стилю.

Принтований текстиль

Після десятиліття панування букле, на сцену виходить патерн. Люди знову тягнуться до тканин з малюнком — флористика, смужка, геометрія.

Поради:

  • комбінуйте принти різних масштабів;

  • використовуйте подушки чи штори як акценти;

  • не бійтеся кольору, текстиль може оживити навіть нейтральний інтер’єр.

Головний секрет вдалого вінтажного дизайну — контраст. Поставте антикварне дзеркало над сучасним комодом. Додайте кольорову вазу у мінімалістичну кімнату. Грайтеся з фактурами. Вінтаж — це не стиль. Це настрій. І він завжди буде у моді.

