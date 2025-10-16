- Дата публікації
Топ-7 вінтажних трендів для стильного дизайну вашої оселі
Вінтаж у дизайні — вже давно не про «бабусині серванти» та пилові вази. Сьогодні це про індивідуальність, фактуру та історію, яку ви впускаєте у свій дім.
Старовинні речі додають простору глибини, роблять його не як «з картинки», а вашим. Видання Martha Stewart відзначає, що вінтаж — головний герой сезону, а дизайнери по всьому світу активно міксують старе та нове.
Характерне скло
Скло повертається, але не у вигляді звичайних ваз. Дизайнери все частіше використовують вінтажне чи ручної роботи скло, щоб додати простору блиску, кольору та глибини.
Спробуйте:
ребристі чи матові скляні плафони;
вази у відтінках дорогоцінного каміння;
скляні фасади шаф з візерунками.
Такі деталі «ловлять світло» та створюють відчуття домашньої магії, як коштовності для вашого інтер’єру.
Тарілки на стінах
Тарілки — це нові картини. І чим вони старіші, тим краще. Вінтажні тарілки — недорогий та дуже ефектний спосіб створити арт-композицію.
Як зробити їх стильним акентом:
комбінуйте різні розміри та кольори;
змішуйте з іншими елементами декору, наприклад, картинами, дзеркалами, фото;
використовуйте тарілки як акценти у кухні чи їдальні.
Результат — затишна, але артова стіна.
Ар-деко
Після років мінімалізму світ знову закохався в драматичні форми та блискучі метали. Ми бачимо повернення ар-деко, але у сучасній інтерпретації — менше пафосу, більше геометрії та теплих відтінків.
Як додати трохи гламурного настрою:
виберіть дзеркало чи люстру з латуні;
додайте меблі з лакованим покриттям;
не бійтеся кольорів, використовуйте бордо, смарагд, графіт які мають розкішний вигляд.
Головне — баланс: ар-деко має звучати впевнено, але не крикливо.
Натуральне дерево
Раніше старі меблі часто перефарбовували, а тепер навпаки, оголюють текстуру дерева. Люди більше не прагнуть ідеальності, їм подобається автентичність.
Як адаптувати тренд:
відновіть комод або стіл, просто зніміть старий шар фарби;
підкресліть природні волокна прозорою олією чи лаком;
залиште легкі потертості, вони додають характеру.
Така поверхня «дихає» та додає простору тепла.
Природний камінь
Мармур, травертин, вапняк — камінь знову у моді, але без глянцю. Думайте про старовинні вулиці Рима чи Парижа, де камінь має історію та текстуру.
Як впровадити тренд:
кам’яна раковина або фартух на кухні;
фрезеровані деталі — колони, підвіконня, каміни;
плитка у шаховому візерунку.
Камінь робить простір фундаментальним, немов він був тут завжди.
Хвилясті форми
Криволінійні дивани, овальні столи, округлі дзеркала — все, що нагадує 70-ті, знову у центрі уваги. М’які силуети додають простору тепла та роблять його дружнім.
Особливо ефектний вигляд мають:
дивани із хвилястими лініями;
крісла з округлими спинками;
текстиль із заокругленими візерунками.
Додайте мохер або оксамит і отримаєте ідеальну комбінацію затишку та стилю.
Принтований текстиль
Після десятиліття панування букле, на сцену виходить патерн. Люди знову тягнуться до тканин з малюнком — флористика, смужка, геометрія.
Поради:
комбінуйте принти різних масштабів;
використовуйте подушки чи штори як акценти;
не бійтеся кольору, текстиль може оживити навіть нейтральний інтер’єр.
Головний секрет вдалого вінтажного дизайну — контраст. Поставте антикварне дзеркало над сучасним комодом. Додайте кольорову вазу у мінімалістичну кімнату. Грайтеся з фактурами. Вінтаж — це не стиль. Це настрій. І він завжди буде у моді.