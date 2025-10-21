Топ-7 золотих правил дизайну спальні для гарного відпочинку / © Associated Press

Як зазначає видання Real Simple, ми часто приділяємо більше уваги вітальні чи кухні, а спальню залишаємо «на потім». Даремно, адже саме продуманий інтер’єр допомагає розслабитися, швидше заснути та навіть покращити настрій зранку.

Поставте спальню на перше місце

Більшість людей інвестують у вітальню, а спальню відкладають «на потім». Проте саме спальня — це місце, де ми проводимо третину життя. Краще починати облаштування житла саме з цієї кімнати. Ми часто нехтуємо спальнею, хоча саме вона впливає на якість нашого сну, а отже — на наше самопочуття та продуктивність.

Зробіть ліжко головним героєм кімнати

У центрі уваги має бути саме ліжко. Це не просто функціональний предмет, а візуальний акцент, який задає настрій усьому простору. Розміщуйте ліжко так, щоб воно мало природній та симетричний вигляд. Якщо є лише стіна з вікнами — не біда. Використайте лайфгак із довгими шторами від стелі до підлоги, вони створять м’який фон і візуально збалансують простір.

Не купуйте меблеві набори, міксуйте

Часи, коли все в кімнаті мало бути «в одному кольорі та стилі», давно минули. Сучасна спальня — це мікс фактур, матеріалів і характерів. Коли тумби біля ліжка різні, але мають спільну рису, наприклад, колір чи висоту, кімната має цікавіший та живіший вигляд. Додайте комод або консоль іншого тону дерева, ніж ліжко, та отримаєте відчуття індивідуальності, яке неможливо купити готовим комплектом.

Думайте не лише про стиль, а й про функцію

Перед тим як купувати меблі, подумайте, чим саме буде ваша спальня, лише для сну, чи також для відпочинку, читання чи ранкового макіяжу. Якщо простір дозволяє, додайте крісло з торшером у кутку. Це стане затишним куточком для вас, місцем, де можна видихнути після дня. А от робочий стіл краще винести з кімнати. Робота та відпочинок — різні енергії. Їх не варто змішувати. Якщо це неможливо, відокремте робочу зону ширмою чи легкими шторами.

Купуйте правильні штори

Віконні декорації — це не просто прикраса. Вони регулюють світло, створюють приватність і впливають на якість сну. Найкраще рішення — поєднання денних фіранок і нічних щільних штор. Перші пропускають м’яке світло, другі повністю блокують його, коли ви хочете спати. Навіть найпростіші штори можуть змінити атмосферу спальні. Вони додають тепла, м’якості та затишку.

Світло має бути багаторівневим

Одна лампочка під стелею — ворог затишку. Створіть кілька рівнів освітлення: настільні лампи біля ліжка, бра для читання, торшер у кутку. Ідеально, якщо світильники мають димер, щоб регулювати яскравість. Тепле, м’яке світло сприяє розслабленню. А смартлампочки можуть навіть автоматично приглушувати світло, коли настає час сну.

Додайте «дофамінові» елементи

Спальня — це місце, де все має тішити тебе. Оберіть натуральні тканини — льон, бавовну, кашемір. Вони приємні на дотик і допомагають тілу дихати. Додайте трохи «дофамінового декору», наприклад, постери чи фото, які викликають усмішку, свічки з улюбленим ароматом, теплий килимок біля ліжка. Це дрібниці, але саме вони роблять простір вашим.

Гарна спальня — це не про тренди, а про гармонію між комфортом і стилем. Вона не має бути ідеальною, вона має бути вашою. І коли ви прокидаєтеся вранці у просторі, який вас надихає, — це найкращий початок будь-якого дня.