Топ-8 дерев, які не варто обрізати восени

Вишня / © Associated Press

У багатьох плодових та декоративних культур саме восени закладаються бруньки майбутнього сезону. Коли ви видаляєте їх, то ризикуєте залишити дерево без цвіту та плодів наступного року. Крім того, свіжі зрізи стають «воротами» для грибкових інфекцій та бактерій, а рани до весни не встигають загоїтися. Видання Martha Stewart розповіло, які дерева категорично не можна обрізати восени.

Яблуня

Восени яблуні формують квіткові бруньки. Якщо обрізати гілки, ви втратите значну частину врожаю. Крім того, осіннє обрізання знижує зимостійкість дерева і воно може постраждати від морозів.

Коли краще обрізати: наприкінці зими чи ранньою весною, після сильних холодів.

Вишня

Осінні зрізи стають ідеальним середовищем для грибка «сріблистого листя». Хвороба швидко поширюється та призводить до відмирання гілок.

Коли краще обрізати: пізня зима, тоді рани загоюються швидше, а ризик зараження мінімальний.

Лоропеталум

Цей декоративний кущ квітне і на торішніх, і на нових пагонах. Осіннє обрізання «забирає» весняні квіти та стимулює слабкі пагони, які все одно не витримають морозів.

Коли краще обрізати: одразу після цвітіння чи влітку.

Груша

Осінні зрізи відкривають шлях небезпечній бактеріальній хворобі — бактеріальним плодовим опікам. Вони можуть знищити не лише окремі гілки, а й усе дерево.

Коли краще обрізати: кінець зими — початок весни.

Глід

Цінний своїми квітами та яскравими плодами. Але якщо обрізати восени, квіткових бруньок не залишиться. До того ж глід часто уражається грибковими хворобами, а відкриті рани лише підвищують ризик зараження.

Коли краще обрізати: пізня зима.

Магнолія

Одна з найефектніших декоративних культур. Але її квіткові бруньки формуються ще з літа. Осіннє обрізання позбавить вас чудового весняного видовища.

Коли краще обрізати: після цвітіння, влітку.

Кизил

Красиве дерево, яке восени стає особливо привабливим. Якщо обрізати восени, воно втратить бруньки та стане вразливим до таких грибкових інфекцій, як септоріоз або антракноз.

Коли краще обрізати: наприкінці зими, коли активність грибків мінімальна.

Ірга

Це чотирисезонне дерево: весняне цвітіння, літні ягоди, осіннє забарвлення та красива крона взимку. Осіннє обрізання забере весняні квіти.

Коли краще обрізати: рання весна, до початку сокоруху.

Поради

Не поспішайте із секатором восени. Обрізання краще робити наприкінці зими чи ранньою весною.

Використовуйте лише гострий та продезінфікований інструмент. Це мінімізує ризик інфекцій.

Обробляйте зрізи садовим варом або спеціальними пастами. Це допоможе уникнути загнивання.

Пам’ятайте, що осінь — час для прибирання листя та легкого санітарного догляду, а не для формувального обрізання.

Обрізання дерев восени може завдати більше шкоди, ніж користі. Щоб милуватися квітами навесні та збирати рясний врожай влітку, краще відкласти цю процедуру до зими чи ранньої весни. Уважність і своєчасність у догляді — запорука здорового саду.