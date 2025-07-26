Топ-8 дивовижних способів використання кориці поза кухнею / © Credits

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Кориця — це натуральний ароматизатор, потужний антибактеріальний засіб і навіть помічник у боротьбі зі шкідниками, а головне, вона доступна практично кожній господині. Видання Martha Stewart розповіло про 8 несподіваних і корисних способів використання кориці поза межами кухні, які змінять ваш підхід до побуту, декору та навіть догляду за рослинами.

Природний ароматизатор

Замість купувати синтетичні освіжувачі повітря, приготуйте власний натуральний аромат. Додайте кілька паличок кориці у каструлю з водою, доведіть до кипіння, зменште вогонь і дайте суміші повільно кипіти на плиті. Запах буде розповсюджуватися по всій оселі, створювати атмосферу затишку та тепла.

Порада: додайте до кориці гвоздику, апельсинову цедру чи імбир для ще багатшого аромату.

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Домашні ароматні свічки

Кориця ідеально підходить для створення затишних свічок. Ви можете додати мелену корицю у розтоплений віск або прикрасити свічку зверху цілими паличками кориці. Такий виріб не лише має гарний вигляд, а й дарує приємний, природний аромат.

Натуральна паста для чищення кухні

Зробіть безпечний та запашний засіб для чищення плити чи раковини. Змішайте харчову соду, воду та дрібку меленої кориці до стану пасти. Нанесіть суміш на поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім змийте ганчіркою. Ваша кухня не лише засяє, а й наповниться солодким ароматом.

Захист від комах

Кориця має властивості природного репеленту. Паличка кориці у фруктовій мисці допоможе відлякати плодових мушок. А якщо помітили мурашок у кухні, просто посипте меленою корицею їхні маршрути чи біля щілин. Вона діє ефективно, без шкідливих хімікатів.

Ароматні новорічні прикраси

Створіть екологічні та ароматні ялинкові прикраси разом із дітьми. Змішайте мелену корицю з яблучним пюре до консистенції тіста, розкачайте, виріжте формочки, зробіть дірочки для стрічок і запікайте за низької температури до твердості. Готові прикраси мають не лише чарівний вигляд, а йаромат свята.

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Дезодорація килимів та меблів

Кориця може стати вашим секретом свіжості у вітальні. Посипте мелену корицю на сухі темні килими чи оббивку меблів, але спершу зробіть тест на малопомітній ділянці, залиште на 15 хв, а потім ретельно пропилотяжте. Приємний запах залишиться надовго після прибирання.

Ароматичні саше для шаф

Заповніть маленький мішечок із тканини чи чисту дитячу шкарпетку паличками кориці, сушеною гвоздикою та лавандою. Покладіть у шухляду чи шафу. Результат — приємний природний запах і легкий захист від молі.

Природний фунгіцид для кімнатних рослин

Якщо ви боїтесь грибкових захворювань на вазонах, просто змішайте чайну ложку меленої кориці з двома склянками теплої води, залиште настоюватись кілька годин, процідіть і обприскайте ґрунт або листя. Кориця має природні антисептичні властивості та допомагає запобігати появі грибків.

Більше, ніж просто спеція

Ця пряність здатна не лише покращити смак улюблених страв, а й стати справжнім помічником у щоденному побуті. Вона дезінфікує, відлякує шкідників, створює затишну атмосферу та навіть захищає ваші рослини. Наступного разу, коли побачите корицю у магазині, не проходьте повз.

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Увага! Кориця, як і будь-який інгредієнт, може викликати алергічну реакцію, тому перед використанням на новій поверхні чи поблизу тварин і дітей, протестуйте невелику кількість.