Топ-8 елементів саду, які можуть підвищити вартість вашого дому під час продажу / © Associated Press

Реклама

Невеликий проєкт у саду чи масштабна реконструкція ландшафту — обидва варіанти окупляться з лишком. Красивий та функціональний простір має не лише приємний вигляд, а й створює позитивне перше враження для потенційних покупців. Секрет успіху у деталях, а саме у простоті, легкому догляді та естетично привабливих елементах, які здатні «підняти» весь двір на новий рівень, про це розповіло видання Martha Stewart.

Пергола . Це не просто декор, а справжнє продовження вашої житлової площі. Вона створює тінь і дозволяє проводити час на відкритому повітрі навіть у спеку. Пергола додає затишку та робить дворик місцем для відпочинку та зустрічей.

Сонячне освітлення. Ліхтарі на сонячних батареях — стильна та практична альтернатива електричному освітленню. Сонячне світло популярне, а варіантів дизайну безліч. Розташовуйте ліхтарі вздовж доріжок або біля клумб, щоб вони не заважали проходу, та не забувайте очищати поверхню від пилу, щоб вони добре заряджалися.

Красиві кашпо. Кашпо з місцевими рослинами — швидкий та яскравий спосіб оживити будь-який куточок. Квіти не лише додають кольору, а й годують бджіл та інших корисних комах. Навіть на обмеженій площі це має ефектний та доглянутий вигляд.

«Головне» дерево . Велике дерево чи кущ можуть стати справжньою родзинкою вашого саду. Варто обирати одне-два дерева, щоб підкреслити їхню красу без зайвого догляду. Гарний варіант — японські клени, магнолії чи дуби, які приваблюють увагу протягом сезону.

Дерев’яні насти. Декоративний чи невеликий терасовий настил додає квадратури та перетворює сад на комфортну зону відпочинку. Невеликий настил з аркою, покритою виноградною лозою, створює затишний простір у гармонії з природою. Огорожі, горщики з мінімальним доглядом та рослини для бджіл зроблять його ще привабливішим.

Внутрішній дворик біля входу. Маленький закритий дворик біля входу створює продовження вашого житлового простору та дарує відчуття приватності. Можна огородити ділянку, насипати гравію, посадити рослини та додати металеву арку для затишного зовнішнього приміщення.

Мульча . Вона робить сад охайним і знижує витрати на догляд, зберігає вологу, блокує сонячне світло та допомагає боротися з бур’янами. Рівномірний шар мульчі робить ландшафт акуратним і привабливим для потенційних покупців.

Цегляна бруківка. Цегла — класичне та надійне покриття для доріжок і патіо. Вона має елегантний вигляд і коштує менше, ніж натуральний камінь. Цеглу можна викладати різними візерунками, а сучасні кольори дозволяють експериментувати з дизайном.

Прості та стильні елементи можуть суттєво підвищити вартість вашого будинку та створити приємний простір для життя. Не обов’язково робити масштабну реконструкцію, іноді достатньо дрібних деталей, які змінюють сприйняття всього двору.