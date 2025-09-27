Топ-8 ідей освітлення ґанку, які змінять відкритий простір вашого дому / © Getty Images

Затишний стіл і кілька стільців — це лише базовий варіант, але справжньої чарівності вашому простору додасть правильно підібране освітлення. Саме воно здатне перетворити звичайний ґанок на стильну зону відпочинку для всієї родини — незалежно від пори року, про це розповіло видання Martha Stewart.

У вуличному освітленні є свої правила, воно має бути витривалим, стійким до вологи, перепадів температури та одночасно гармонійно поєднуватися з архітектурою вашого дому.

Акцент на люстрі. Люстри — не лише для вітальні. Якщо ваш ганок має накриття та достатньо місця, стильна підвісна люстра стане центром уваги. Класична модель з м’яким теплим світлом додасть елегантності та вишуканості.

Оберіть мінімалізм. Не завжди потрібно щось складне, одна підвісна лампа чи плафон у поєднанні з м’якими меблями створить просту та водночас гармонійну атмосферу. Ідеальний варіант для невеликих просторів.

Додайте затишку з бра . Стіна з бра перетворить навіть прохолодний чи дощовий вечір на затишний куточок для відпочинку. А якщо доповнити простір свічками чи сезонним декором, ви отримаєте справжній оазис комфорту.

Використайте стельовий вентилятор із підсвіткою. Функціональність і стиль в одному, вентилятор не лише забезпечить свіже повітря, а й подарує достатньо світла.

Нашаруйте освітлення. Дизайнери радять комбінувати кілька джерел світла, наприклад, підвісні лампи над столом, бра на стінах та точкові світильники. Такий підхід створює об’ємність і дозволяє легко змінювати настрій простору.

Підкресліть архітектуру. Правильно розташовані світильники можуть підкреслити красу вашого дому, наприклад, арки, колони чи кам’яну кладку. Гра світла та тіні робить фасад виразнішим і стильним.

Додайте м’яке сяйво . Сучасні настінні світильники дають ніжне розсіяне світло, яке створює атмосферу спокою. А якщо доповнити його підсвічуванням ландшафту та теплом вогнища чи біокаміну, ваш ґанок стане ідеальним місцем для вечірніх розмов.

Сміливість. Не обмежуйтеся стандартними рішеннями. Сучасні дизайнери пропонують яскраві люстри, нестандартні підвіси чи навіть артоб’єкти зі світлодіодами. Такий креатив зробить ваш ґанок унікальним і незабутнім.

Коли ви обираєте вуличне освітлення, завжди звертайте увагу на рівень захисту світильника. Для відкритих просторів рекомендовано IP44 і вище — це гарантія, що світильник витримає дощ і вологу.