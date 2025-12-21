Топ-8 місць, які ви можете забути прибрати перед святами / © Credits

Кухню, вітальню і ванну ви, мабуть, вже прибрали, але є маленькі «потаємні зони», які можуть зіпсувати загальне враження від дому. Видання Real Simple розповіло, на що варто звернути увагу, щоб не потрапити у делікатну та неприємну ситуацію.

Шафа з постіллю для гостей. Часто ми згадуємо про простирадла та рушники лише перед приїздом гостей. До цього часу там накопичується хаос зі старих рушників, випадкових наволочок і простирадл, які нікуди не підходять. Тож, дістаньте все, розкладіть по комплектах і залиште лише те, що реально використовуєте чи з чим не соромно зустріти гостей. Складайте наволочки всередину наволочок-чохлів, а комплекти зберігайте у кошиках або сумках. Холодильник, комора та спеції. Святкові страви — це привід перевірити холодильник, полички та спеції. Протріть полиці, викиньте прострочені продукти та розсортуйте все по категоріях. Так буде легше знайти інгредієнти і місце для святкових запасів. Посуд і сервірувальні набори. Перевірте, чи вистачить вам тарілок, келихів та столового наряддя на свята. Викиньте старі, тріснуті чи непотрібні речі. Також саме час освіжити серветки чи скатертини, це дрібниця, але вона має неабиякий вплив на загальне враження. Салон автомобіля. Ви, мабуть, не думаєте про машину, коли прибираєте будинок, але автомобіль теж варто «підготувати». Викиньте сміття, приберіть речі з підлоги та багажника, зробіть миття та пропилотяжте. Чистий автомобіль — комфорт для поїздок, доставлення подарунків та зустрічі гостей. Вішак і передпокій. Коли думаєте про святкове приймання гостей, легко забути про «невидимі» місця. Шафа для верхнього одягу часто перетворюється на хаос із пальт, взуття, аксесуарів та випадкових речей. Додайте полички чи органайзери для взуття, відкладіть позасезонні речі та складіть шапки, шарфи й рукавички у кошики. Це одразу зробить простір акуратнішим і функціональнішим. Зона для пакування подарунків. Стрічки, папір, пакети та бантики швидко перетворюються на хаос. Зберіть все в одному місці, викиньте пошкоджене чи занадто маленьке. Кошик або сумка для пакувальних матеріалів допоможуть підтримувати порядок і заощадити час на підготовку подарунків. Шафа у кімнаті для гостей. Гості оцінять, якщо у шафі знайдеться місце для їхнього багажу. Зазвичай ця зона стає «пасткою для всього підряд». Викиньте старі чи непотрібні речі, переконайтеся, що є кошик для сміття та освітлення, яке працює. Вхідна зона. Ключі, пошта, сумки та аксесуари швидко створюють хаос біля дверей. Регулярно робіть невелике «перезавантаження»: повертайте взуття у шафи, сортуйте пошту, залишайте лише один лоток для ключів і гаманців. Гачки та кошики — ваші друзі у боротьбі з безладом.

Прибирання перед святами — це не тільки кухня та вітальня. Декілька хвилин, витрачених на «забуті зони», допоможуть створити атмосферу комфорту та тепла для вас і ваших гостей. Навіть маленькі зміни роблять дім святковим і готовим до будь-якого візиту.