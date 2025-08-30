Топ-8 можливих причин, чому ваш кіт втрачає вагу та що з цим робити / © Credits

Реклама

Раптова втрата ваги у котів — сигнал тривоги. Видання Daily Paws розповіло, що вона може свідчити як про банальну нестачу калорій у раціоні, так і про серйозні захворювання. Ігнорувати цей симптом небезпечно.

Можливі причини, чому ваш кіт худне

Проблеми з кишківником та паразити. Гельмінти, запалення чи хронічні кишкові захворювання заважають нормальному засвоєнню їжі. Кіт може їсти достатньо, але не отримувати потрібних поживних речовин. Захворювання зубів та ротової порожнини. Біль під час жування змушує тварину уникати їжі чи ковтати її неповністю пережованою. Це призводить до зниження ваги. Рак. Онкологічні захворювання у котів часто супроводжуються втратою ваги, млявістю та погіршенням апетиту. Хронічна хвороба нирок. Одна з найпоширеніших проблем у літніх котів. Симптоми: сильна спрага, часте сечовипускання, схуднення, зниження активності. Цукровий діабет. Кіт може їсти більше ніж зазвичай, але худнути. Також зверніть увагу на спрагу та часте відвідування лотка. Хвороби серця. Порушення роботи серця впливають на обмін речовин і призводять до втрати м’язової маси. Гіпертиреоз. Надлишок гормонів щитоподібної залози змушує котячий організм «спалювати» калорії надто швидко. Кіт може залишатися активним і їсти нормально, але при цьому худнути. Панкреатит. Запалення підшлункової залози заважає перетравлюванню їжі, тварина втрачає вагу та сили.

Кіт худне, але поводиться «нормально»

Часто власники думають, що якщо кіт грається та має апетит, нічого страшного немає. Насправді це омана. Навіть активний кіт може мати серйозну хворобу.

Особливо уважно слідкуйте за старшими тваринами. Вони можуть їсти стільки ж, як і раніше, але їхній організм уже інакше засвоює поживні речовини. Саме у віці 8+ років найчастіше з’являється гіпертиреоз або хвороби нирок.

Реклама

Що робити, якщо ваш кіт худне

Запишіться до ветеринара. Не відкладайте, навіть якщо кіт активний. Рання діагностика допоможе виявити хворобу за 2–3 роки до появи ускладнень. Здайте аналізи. Зазвичай ветеринар призначає біохімію крові, аналіз сечі та УЗД. Це допоможе відрізнити, наприклад, діабет від хвороби нирок. Перевірте зуби. Стоматологічні проблеми часто недооцінюють, а вони безпосередньо впливають на вагу. Скоригуйте харчування. Іноді кіт просто не отримує достатньо калорій. Для літніх і хворих тварин існують спеціальні лікувальні корми. Слідкуйте за спрагою та сечовипусканням. Якщо кіт почав пити багато води, це привід для негайної перевірки нирок або цукру в крові.

Скільки кіт може прожити без їжі

На відміну від собак, коти не можуть голодувати довго. Втрата апетиту навіть на 2–3 дні може призвести до жирового гепатозу — небезпечного ураження печінки. Тому будь-яка відмова від їжі — сигнал для термінового візиту до лікаря.

Схуднення у кота — це не «естетична дрібниця», а важливий симптом, який не можна ігнорувати. Якщо ваш улюбленець втрачає вагу, навіть попри нормальний апетит і активність, обов’язково зверніться до ветеринара. Правильна діагностика та своєчасне лікування допоможуть зберегти здоров’я та довголіття вашому пухнастому другу.