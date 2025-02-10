Топ 8 порід котів для сімей з маленькими дітьми

Перед тим, як обрати пухнастого друга, важливо врахувати енергійність та відповідальність малечі.

Діти і коти часто ідеально доповнюють одне одного, адже коти можуть стати чудовими друзями для малечі, навчаючи терпіння та відповідальності. Проте важливо ретельно вибирати породу, враховуючи енергійність сім'ї та відповідальність дітей.

Про це пише видання Daily Рaws.

Суддя в Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер радить батькам враховувати відповідальність дітей, рівень їхньої енергії та здатність бути обережними при виборі породи кішки для сім'ї.

Топ порід котів для сімей з маленькими дітьми

Американська короткошерста

Американська короткошерста / Фото: uk.wikipedia

Спокійні та добродушні, ці міцні коти створені для сімейного життя. Вони чудово ладнають з людьми та іншими тваринами, є одними з найкращих котів для дітей. Американські короткошерсті не вимогливі в догляді та часто живуть довге і здорове життя. Як робочі коти, вони ловлять гризунів, допомагаючи в господарстві.

Бірманська

Бірманська

Бірманські коти мають спокійний, ніжний характер і відомі своєю чарівною зовнішністю з блакитними очима. Вони дуже комунікабельні, люблять слідувати за членами родини, грати та навіть допомагати в домашніх справах. Ці коти є чудовими друзями для дітей завдяки своєму доброму характеру.

Регдоли

Рэгдолл

Регдоли — ідеальний вибір для родин, що хочуть кота, схожого на ляльку. Вони великі, з яскравими блакитними очима, і люблять бути в обіймах. Ці коти обожнюють людське суспільство, слідують за господарем по дому та активно беруть участь у сімейному житті.

Мейн-кун

Мейн-кун

Мейн-куни — великі коти з добрим характером, які можуть важити до 9 кг. Вони грайливі, незалежні, але люблячі. Мейн-куни чудово підходять для родин, також вони популярні серед терапевтичних тварин. Їхня товариськість та цікавість роблять їх відмінними домашніми улюбленцями.

Абіссінська

Абіссінська

Абіссінські коти активні, розумні і віддані. Вони чудово підходять для сімей з дітьми старшого віку, хоча можуть уникати малюків. Вони обожнюють спілкуватися з людьми, але не люблять сидіти на колінах, замість цього віддаючи перевагу взаємодії через гру.

Менська

Менкська

Менська — грайливі й віддані коти, часто без хвоста. Вони активні, але не надмірно, і володіють силою, що дозволяє їм стрибати високо. Менкси дуже прив'язані до своїх господарів і часто порівнюються з собаками за свою відданість і дружелюбність.

Європейська бірманська

Європейська бірманська

Європейські бірманські коти безстрашні, грайливі та дружелюбні навіть у старшому віці. Вони люблять бути поруч з господарями, слідуючи за ними всюди, включаючи дітей та навіть собак. Це елегантні, неприхотливі тварини, які залишаються улюбленцями на довгі роки.

Гімалайська

Гімалайська

Гімалайські коти — це суміш сіамської та перської породи, поєднуючи найкращі риси обох. Вони мають милу зовнішність із круглими мордочками та блакитними очима, а також дружелюбний темперамент. Ідеальні для сімей, ці коти люблять грати і проводити час із людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кішка породи мейн-кун за окликом Міттенс стала випадковою пасажиркою декількох рейсів.

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