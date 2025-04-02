Топ-8 овочів, які можна виростити у піщаному ґрунті / © Associated Press

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Піщаний ґрунт має свої особливості, які можуть стати великим плюсом для деяких овочів. Завдяки швидкому прогріванню та ранньому старту сезону, піщаний ґрунт ідеально підходить для вирощування таких овочів, як морква, солодка картопля, цукіні та багато інших.

Видання Martha Stewart розповіло про список овочів, які ростуть у піщаному ґрунті, а також надало поради, які допоможуть вам отримати смачний та рясний урожай навіть за мінімального догляду.

Солодка картопля

Батат / © Credits

Солодка картопля не лише смачна та поживна, а й є чудовою прикрасою вашого саду. Її яскраві ліани додають кольору та зелені будь-якому двору. Піщаний ґрунт дозволяє солодкій картоплі рости вільно, оскільки він швидко дренує воду, а це ідеально підходить для таких рослин.

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Поради з догляду:

Розташування: сонце.

Висаджуйте у добре дреновану землю.

Не забувайте про частий полив, оскільки рослина любить вологу, але не надто велику кількість води.

Розміри:

Висота: 30-60 см.

Ширина: 60 см

Морква

Морква / © Associated Press

Морква — це ще один чудовий овоч для піщаного ґрунту. Вона потребує хорошого дренажу та рівномірної вологості, а піщаний ґрунт якраз дає такі умови для росту коренеплодів.

Поради з догляду:

Підготовка ґрунту: перед садінням ретельно обробіть землю, щоб позбутися каміння, яке може перешкоджати росту коренеплодів.

Полив: морква любить вологий ґрунт, але він не повинен бути перезволожений.

Розміри:

Висота: 30-45 см.

Ширина: 5-10 см.

Бамія їстівна

Бамія їстівна / © Associated Press

Бамія — це не лише смачний овоч, а й декоративна рослина. Завдяки своїм чудовим квітам і листям вона може стати справжньою прикрасою будь-якого саду. Ця рослина прекрасно росте у піщаному ґрунті, швидко розвивається та приносить рясний урожай.

Поради з догляду:

Вимоги до сонця: сонце.

Час збору: бамія дає стручки протягом літа і початку осені, а це робить її ідеальною для тривалого сезону.

Розміри:

Висота: 1,2-1,8 м.

Ширина: 60-120 см.

Куркума

Куркума / © Credits

Хоча куркума є не лише спецією, а й коренеплодом, вона добре росте у піщаному ґрунті завдяки своїй здатності розвиватися у легких, добре дренованих умовах.

Поради з догляду:

Висаджуйте на глибину 5-10 см у добре дренованому ґрунті.

Куркума не вимагає багато уваги, однак добре росте на сонці та у помірно вологому ґрунті.

Розміри:

Висота: 90-120 см.

Ширина: 60-90 см.

Цукіні

Цукіні / © Associated Press

Цукіні — це ще одна рослина, яка прекрасно відчуває себе на піщаному ґрунті. Вона вирощується швидко, а її плоди можуть стати основою для безлічі страв. Рослина не потребує складного догляду, однак для досягнення найкращих результатів її потрібно регулярно поливати, особливо у періоди спеки.

Поради з догляду:

Вимоги до сонця: сонце.

Полив: забезпечуйте постійний полив, щоб плоди залишались ніжними.

Розміри:

Висота: 30-90 см.

Ширина: 60-90 см.

Перець

Перець / © Associated Press

Перець — це одна з найпопулярніших культур серед садівників. Ці рослини люблять сонце тож вони досить теплолюбні, тому піщаний ґрунт для них ідеальний. Перець стійкий до посухи та дає великий урожай за один сезон.

Поради з догляду:

Висаджуйте у тепле місце з хорошим дренажем.

Перець любить зволоження, тому обов’язково поливайте його, особливо у спекотні періоди.

Розміри:

Висота: 60-120 см.

Ширина: 30-60 см.

Часник

Часник / © Credits

Часник є не тільки корисним інгредієнтом для багатьох страв, але й дуже легко вирощується у піщаному ґрунті. Важливо лише збагачувати ґрунт компостом, оскільки часник любить багатий на поживні речовини ґрунт.

Поради з догляду:

Висаджуйте часник у добре дренованому ґрунті з достатньою кількістю сонця.

Підтримуйте помірну вологість, оскільки часник не любить застою води.

Розміри:

Висота: 30-45 см.

Ширина: 10-15 см.

Редис

Редис / © Associated Press

Редис — це швидкоросла культура, ідеальна для нетерплячих садівників. Він добре росте на піщаному ґрунті та дає перший врожай вже через кілька тижнів після садіння.

Поради з догляду:

Редис полюбляє прохолодні умови, тому садити його варто ранньою весною чи пізнім літом.

Регулярний полив допоможе отримати ніжні та смачні плоди.

Розміри:

Висота: 15-20 см.

Ширина: 10-15 см.

Піщаний ґрунт — це не перешкода для вирощування багатьох овочів. Вибирайте правильні культури для цього типу ґрунту та ви зможете отримати рясний та смачний урожай. Використовуйте ці поради для вирощування здорових та смачних овочів у своєму саду.