Це може дратувати ваших сусідів: 8 помилок геловінського декору / © Associated Press

Видання Martha Stewart попереджає, що деякі помилки у геловінському декорі не лише псують естетику, а й можуть добряче дратувати оточення, та як їх уникати, щоб ваш дім був не лише найстрашнішим, а й найелегантнішим.

Починаєте занадто рано

Ми всі любимо сезон гарбуза та туману, але не треба лякати сусідів у серпні скелетами на газоні. Декор вводьте поступово. Почніть із квітів наприкінці літа — айстри, хризантеми, кукурудзяні стебла. А вже у жовтні додайте тематичні елементи, наприклад, павуків, гарбузи та кажанів.

Мало світла

Справжня магія Геловіну у грі світла та тіні. Не залишайте свої декорації у темряві. Додайте гірлянди з теплими ліхтариками чи прожектори, які підсвічують ключові фігури, скажімо, ту саму велику мумію на вашому газоні. А якщо хочете створити легкий моторошний ефект, використовуйте фіолетове чи зелене підсвічування.

Використовуєте декор, який вже «вмер»

Звісно, потріскані надгробки чи облізлі фігурки з ефектом старовини — це стильно. Але не тоді, коли вони реально розвалюються. Інфлятор, який ледве дихає чи пластикові гарбузи з облупленою фарбою — не «ретро», а просто втома матеріалу. Замініть, підфарбуйте чи переробіть і ваша локація одразу матиме доглянутий, а не занедбаний вигляд.

Все й одразу: від Фредді до Каспера

Зомбі, вампіри, гарбузи, відьми, Каспер і Фредді Крюгер в одному дворі, зупиніться. Краще обрати тему:

Страшно, але стильно — чорний, золото, павутина;

Милота у стилі TikTok — рожеві гарбузи, неон, блискітки;

Ретро-хорор — старовинні ліхтарі, туман, силуети привидів.

Обирайте одну історію та тримайтесь її, тоді ваш декор матиме вигляд задуму, а не як гараж розпродажу Геловіну.

Ігноруєте масштаб

Гігантський 4-метровий скелет — це цікаво, якщо у вас є простір. Але на крихітному подвір’ї він матиме вигляд гостя, який заблукав на вечірці. Рішення:

Зробіть один великий акцент, наприклад, скелет або надувну гарбузову башту.

Навколо — додайте дрібні деталі: гірлянди, свічки, мінінадгробки. Баланс — запорука ефектності.

Плутанина з проводами

Видимі кабелі — це не «індустріальний стиль», це хаос. До того ж — небезпека. Сховайте дроти під декоративними елементами чи закріпіть їх уздовж доріжок. І пам’ятайте, що заплутані кабелі — ризик не лише спіткнутись, а й спричинити коротке замикання.

Не закріплений декор

Вітер — головний ворог вашої моторошної інсталяції. Скелет, що летить через вулицю, має радше кумедний, ніж страшний вигляд. Використовуйте мішечки з піском, кілочки чи спеціальні затискачі. Бо ж, навіть привиди потребують стабільності.

Залишаєте декор до грудня

Немає нічого сумнішого за зів’ялі гарбузи та обвисле павутиння під першим снігом. Приберіть геловінські прикраси через тиждень-два після свята. Замість цього залиште певні елементи осені — декоративні гарбузи, жолуді, свічки у теплих відтінках. Це плавно переведе декор до зимових свят.

Геловін — це не лише про страх, а й про атмосферу, смак і повагу до сусідів. Трохи балансу між креативом і стриманістю та ваш двір стане тим самим місцем, де хочеться фотографуватись усім районом.