Топ-8 продуктів, які найчастіше підробляють дешевими замінниками: як не потрапити у халепу

Топ-8 продуктів, які найчастіше підробляють дешевими замінниками / © Associated Press

Реклама

Виявляється, деякі з найпопулярніших продуктів повсякденного вжитку часто підробляють, у них додають дешевші інгредієнти чи змінюють маркування. Видання Martha Stewart розповіло, що фальсифікація продуктів щороку коштує світовій економіці близько $40 млрд, а вам — якість за преміальною ціною.

Мед

Мед — один із лідерів підробок. Його часто маркують як «чистий», «натуральний», «місцевий», хоча такі терміни не завжди регулюються. Деякі виробники додають кукурудзяний сироп або інші підсолоджувачі.

Як уникнути підробки: шукайте мед із ім’ям пасічника, зазначенням міста та області, перевіряйте склад і орієнтуйтесь на ціну.

Реклама

Оливкова олія

«Золотий еліксир» на вашому столі теж у зоні ризику. Оливкова олія — справжній лідер серед фальсифікованих продуктів. Її часто змішують із дешевшими оліями.

Як уникнути підробки: обирайте сертифіковану продукцію чи купуйте у перевірених виробників.

Морепродукти

Філе риби часто замінюють дешевшими сортами, а заморожену продукцію — обробляють льодом для збільшення ваги. Наприклад, «тріска» може виявитися минтаєм, а «ямайська дорадо» — альтернатива.

Як уникнути підробки: купуйте у перевірених рибних магазинах, звертайте увагу на країну походження та спосіб вилову.

Реклама

Кава

Здається, що кава підробляється рідко, але насправді в меленої кави можна знайти домішки з інших зерен, кукурудзи чи цикорію.

Як уникнути підробки: купуйте цілі зерна та перемелюйте самостійно вдома, звертайте увагу на країну походження та дату збору.

Спеції

Ваніль, шафран та інші дорогі спеції часто розбавляють або замінюють дешевшими аналогами.

Як уникнути підробки: читайте склад і купуйте у перевірених брендів або спеціалізованих магазинах.

Реклама

Пармезан

Справжній Parmigiano Reggiano — один із найдорожчих і найчастіше підроблюваних сирів. Його виготовляють лише з трьох інгредієнтів: молока, солі та сичужного ферменту. І його підробляють, коли продають вже натертим.

Як уникнути підробки: перевіряйте склад і країну виробника.

Фруктові соки

Часто «чисті» соки містять дешевші концентрати чи ароматизатори, а маркування «100%» лише вводить в оману.

Як уникнути підробки: читайте склад. «з концентрату» означає, що сік відновлений з концентрату.

Реклама

Кленовий сироп

Виробництво справжнього сиропу напрочуд дороге, адже для 1 л потрібно близько 151 л соку. Підробку роблять, коли додають цукровий або кукурудзяний сироп.

Як уникнути підробки: обирайте справжній сироп із маркуванням «100% maple», уважно читайте категорії та купуйте у перевірених виробників.

Щоб не купити фальшивку шукайте чіткі етикетки, купуйте у надійних виробників і звертайте увагу на сертифікати та походження. Пам’ятайте, що коли ви купуєте якісні продукти, то отримуєте не лише справжній смак, а й підтримуєте власне здоров’я.