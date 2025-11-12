Топ-8 приладів, які варто відключати від мережі, коли ви ними не користуєтесь / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що такі «сплячі» пристрої споживають до 23% електроенергії у домі. До того ж деякі з них можуть бути небезпечними, якщо їх залишити без нагляду та їх варто відключати від мережі, щоб заощадити, подовжити їхній термін служби та зробити свій дім безпечнішим.

Обігрівачі. Чемпіони ризику. За статистикою, саме вони спричиняють близько 10 000 пожеж щороку. Навіть якщо прилад «вимкнено», він продовжує споживати енергію через цифрові таймери чи датчики. Тож після користування — обов’язково висмикуйте вилку з розетки. І ніколи не підключайте обігрівач через подовжувач або подовжувальний блок, це небезпечно. Фен і прилади для укладання. Плойки, випрямлячі та фени — звичні «ранкові герої». Та попри те, що вони не споживають енергію у режимі «вимкнено», ризик загоряння чи ураження струмом, особливо у вологій ванній, цілком реальний. Вимкнули та одразу від’єднайте від розетки. Телевізори. Ваш телевізор «спить», але все одно споживає від 2 до 50 Вт на годину, щоб бути готовим миттєво зреагувати на пульт. Відключайте ті телевізори, якими не користуєтесь щодня, наприклад, у гостьовій кімнаті. Сушарки для рушників. Так, приємно загортатися у теплий рушник, але деякі моделі не мають кнопки вимкнення та «гріють» навіть тоді, коли ви цього не планували. Крім того, вони можуть споживати до 140 Вт енергії на годину і це вже не розкіш, а марнотратство. Ігрові приставки та ТВ-бокси. Улюблені гаджети геймерів — справжні енергетичні вампіри. Навіть у «сплячому режимі» консолі продовжують споживати енергію. Якщо телевізор має Smart TV, безпосередньо підключайте стрімінгові сервіси, це заощадить і електрику, і ваш бюджет. Техніка для домашнього офісу. Принтери, сканери, шредери — усе, що рідко використовується, даремно споживає енергію у режимі очікування. Краще просто вимкнути з розетки, доки не знадобиться. Кухонна техніка з таймерами. Мікрохвильовки, кавоварки, мультиварки з годинником зручні, але постійно «крадуть» електроенергію для підтримки дисплея. Якщо не користуєтесь регулярно — вимикайте. Комп’ютери. Навіть у сплячому режимі комп’ютер або ноутбук «тягне» енергію. Вимикайте повністю, якщо не користуєтесь ним понад добу, це допоможе очистити оперативну пам’ять (RAM) і подовжить життя вашому гаджету.

Як зробити економію простішою

Об’єднайте прилади на один подовжувач із вимикачем — достатньо буде вимкнути лише його.

Спробуйте «розумну» розетку чи smart-подовжувач — можна контролювати енергоспоживання через додаток.

Створіть «станцію зарядки» для телефонів, годинників і ноутбуків — так ви не забудете вимкнути їх після зарядки.

Зосередьтеся на тих приладах, якими користуєтесь найрідше. Вимкнення кількох «зайвих» розеток може зменшити ваш рахунок за електроенергію на 10–20% на місяць і зробить дім безпечнішим.