Топ-8 речей, які не варто зберігати на холодильнику / © Associated Press

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Однак видання Real Simple розповіло, що така звичка може обернутися не лише безладом, а й справжньою небезпекою для здоров’я, техніки та вашого гаманця.

Річ у тім, що верхня частина холодильника — це тепла зона, де постійно циркулює гаряче повітря. Цей простір може перегрівати речі, які не призначені для таких умов, а також порушувати ефективну роботу самого приладу. Якщо заблокувати вентиляцію чи створити додаткове теплове навантаження, компресор холодильника буде працювати інтенсивніше, що зменшить його термін служби та підвищить рахунки за електроенергію.

Ліки. Більшість медичних препаратів потребують зберігання у прохолодному, сухому та темному місці. Верх холодильника навпаки, теплий, освітлений та відкритий. Перегрівання може знижувати ефективність ліків і навіть зробити їх небезпечними. До того ж баночки можуть легко впасти чи закотитися за прилад. Важкі предмети. Кухонний комбайн, блендер, міксер або мультиварка можуть здаватися слушною ідеєю для «верхньої полиці», але під час спроби їх дістати можна травмувати спину чи плечі. Якщо річ впаде, вона здатна не лише пошкодити підлогу, а й стати реальною загрозою для вас. Речі щоденного вжитку. Все, що ви використовуєте регулярно, а саме миски, чашки, кухонні ваги, все це має бути під рукою, а не на верху. Інакше кожен раз доведеться діставати драбину чи ризикувати отримати травму. Продукти, які швидко псуються. Хліб, банани, яблука чи інші фрукти часто кладуть на холодильник, але тепло та пил не найкраще середовище. Такі умови прискорюють псування продуктів, а пил осідає на шкірці. Їсти такі фрукти — не найкраща ідея. Вино. Якщо у вас винна полиця стоїть на холодильнику, перенесіть її якомога швидше. Вино має зберігатися за стабільної температури 12–16°C. Верх холодильника може прогріватися до 25–30°C, а це швидко погіршує смак та якість вина. Побутова хімія. Мийні засоби часто ставлять вище, щоб діти не дістали, але якщо пляшка протече, рідина може пошкодити корпус холодильника чи потрапити всередину. Це не лише шкодить техніці, а й створює потенційну загрозу для продуктів. Крихкі предмети. Скляні вази, келихи, тарілки — це не те, що має стояти на нестабільній поверхні. Навіть незначне відкривання дверцят створює вібрацію, через яку речі можуть посунутись і впасти. Паперові та важкоочищувані речі. Книги рецептів, блокноти, декоративні коробки з тканиною — усе це притягує пил та жир, які осідають на верхній частині холодильника. Такі речі складно чистити та з часом вони просто псуються.

Що можна зберігати на холодильнику

Якщо вам все ж необхідно використовувати цей простір, оберіть легкі, стійкі та негігроскопічні речі:

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порожні кошики чи декоративні коробки з кришками (для рідковживаних речей);

легкий пластиковий контейнер зі столовим наряддям для гостей;

сезонний декор у компактних коробках.

Організувати простір на кухні завдання не з легких, але важливо пам’ятати, що не все, що виглядає практично, є безпечним. Замість того, щоб перетворювати холодильник на склад, краще зробити ревізію шаф та знайти для небезпечних або часто вживаних речей зручніше та безпечніше місце.