Топ-8 речей, які не можна мити у посудомийці

Посудомийна машина — незамінний помічник, який швидко та ефективно очищує посуд, кухонне приладдя та інші предмети. Проте не все кухонне начиння можна довірити цьому пристрою. Деякі речі потребують делікатного ручного миття, щоб зберегти їхню цілісність і тривалість служби самої машини.

Видання Martha Stewart розповіло про вісім предметів, які ніколи не можна класти у посудомийну машину. Ручне миття цих речей дозволяє уникнути пошкоджень, деформацій та зберегти їхній зовнішній вигляд і функціональність.

Порцеляна та антикварний посуд

Навіть якщо ви дістаєте вишуканий порцеляновий посуд лише раз на рік, його слід мити вручну. Посуд може втратити яскравість кольорів, а делікатні прикраси — пошкодитися через вплив високих температур, сильного тиску води та абразивних мийних засобів. Це стосується й інших видів делікатного посуду, зокрема антикварних виробів.

Гострі ножі

Ножі для стейка, хліба тощо слід мити вручну, щоб уникнути затуплення лез та їхньої деформації. Високий тиск води та контакт із іншими предметами можуть зруйнувати гостру крайку, що ріже.

Чавунний посуд

Чавунні сковорідки мають особливі вимоги у догляді. Їхнє миття у посудомийній машині може призвести до появи іржі. Замість цього використовуйте жорстку щітку для очищення, ретельно промийте та висушіть. Це дозволить зберегти природне антипригарне покриття.

Пательні з антипригарним покриттям

Посуд із антипригарним покриттям може втратити свої властивості через абразивні мийні засоби та високі температури. Для подовження терміну служби використовуйте м’який мийний засіб і губку. Дбайливе миття вручну зберігає покриття цілим та функціональним.

Мідний посуд

Мідний посуд має схильність до втрати блиску через агресивну дію гарячої води та мийних засобів. Збережіть його естетичний вигляд, миючи вручну та поліруючи спеціальними засобами для міді.

Дерев’яні вироби

Обробні дошки, ложки, салатниці та інші предмети з дерева під час миття у посудомийній машині можуть деформуватися, тріскатися чи втрачати колір. Дерев’яні вироби вбирають вологу, а це спричиняє їхнє викривлення. Використовуйте м’який мийний засіб і швидко висушуйте такі предмети після миття.

Кришталь

Кришталеві склянки та посуд для напоїв краще мити вручну, щоб уникнути ризику появи тріщин або помутніння. Перевірте інструкції виробника перед тим, як класти їх у посудомийку.

Алюмінієвий посуд

Деякі види алюмінієвого посуду, зокрема пресовані чи литі вироби, можуть потемніти чи втратити блиск у посудомийній машині. Висока температура та хімічні речовини сприяють реакціям, які псують матеріал. Алюміній з анодованим покриттям витримує миття у посудомийній машині, але завжди перевіряйте інструкції виробника.

Поради для догляду:

Перевіряйте інструкції виробника для кожного предмета.

Використовуйте м’які засоби для миття та зберігайте делікатний посуд окремо.

Для збереження якості вашого кухонного начиння обирайте правильний метод миття, навіть якщо він потребує трохи більше зусиль.

Дбайливий підхід до миття збереже ваш посуд у чудовому стані на довгі роки.

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