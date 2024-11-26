Топ-8 речей, які не варто зберігати у шафі

Великий обсяг шаф і їхня універсальність спонукають використовувати простір для різноманітних речей, яким часто зовсім там не місце. Це особливо актуально, якщо вдома бракує місця для зберігання.

Однак видання Real Simple попередило, що варто пам’ятати, безлад у шафі не тільки ускладнює життя, а й може призводити до неприємностей — від шкідників до неприємних запахів.

Тож список речей, які не варто зберігати у шафі:

Взуття

Взуття, навіть найулюбленіше, краще зберігати біля входу. Саме там ви його взуваєте та знімаєте, тож це допомагає уникнути поширення бруду у домі. Крім того, взуття може створювати запахи, яких не хочеться мати на одязі.

Якщо у вас велика колекція, подумайте про те, щоб розділити її. Тримайте його біля дверей, однак особливі чи несезонні пари можна залишити в органайзерах або на полицях у шафі.

Сумочки

За правилом "розміщуй речі там, де ними користуєшся", сумочки краще тримати ближче до дверей. Щоденні аксесуари, як-от парасолі чи портфелі, теж краще організувати у зоні "захопив і вийшов". Якщо ваша шафа у передпокої замала, відведіть місце в спальні для менш використовуваних сумок, але зберігайте порядок.

Верхній одяг та аксесуари

Пальта, куртки, шапки, шарфи — усе це більше підходить для передпокою чи спеціальної шафи у коридорі. У спальній шафі такі речі займають місце, яке краще використати для сезонного одягу.

Їжа

Це табу для спальні. Харчі приваблюють шкідників, які не лише поласують їжею, а й можуть пошкодити ваші улюблені речі. Особливо вразливими є натуральні тканини, як-от кашемір. Якщо ж ви все-таки змушені зберігати їжу у шафі, використовуйте герметичні контейнери. Найкраще, якщо це будуть консерви чи інші продукти, які не мають запаху.

Косметика

Лосьйони, парфуми чи шампуні можуть випадково розлитися та зіпсувати ваш одяг. Найкраще зберігати косметику у ванній кімнаті, використовуйте герметичні контейнери. Якщо ж місця бракує, обов’язково відведіть для неї окрему зону у шафі та використовуйте пластикові органайзери.

Брудна білизна

Кошик для білизни зручно розташувати біля шафи, але він не повинен стояти всередині, особливо якщо у вас спортивний одяг або речі, які швидко починають неприємно пахнути.

Щоб уникнути запахів, використовуйте кошики з кришкою, регулярно періть білизну чи поставте кошик у провітрюване місце.

Безліч випадкових предметів

Часто шафи перетворюються на "сховища всього": настільні ігри, засоби для чищення, запасні крісла тощо. Якщо таких речей багато, розділіть простір на зони. Використовуйте пластикові контейнери чи полиці, щоб ці предмети не створювали хаосу серед одягу.

Одяг, який ви не носите

Іронічно, але головний винуватець безладу у шафі — одяг. Речі, які "можливо, знадобляться" чи ті, які "не підходять, але колись підійдуть", лише захаращують простір і створюють зайвий стрес.

Позбудьтеся того, що не носили понад рік, або того, що викликає негативні емоції. Цей крок звільнить не лише місце, а й вашу свідомість від зайвого тиску.

Гардеробна у спальні — ваш простір для речей, якими ви користуєтесь регулярно. Знайдіть час для сортування та організації, придбайте органайзери чи контейнери для дрібних предметів. Зберігайте тільки те, що не створює безлад. Мінімалізм у шафі часто приносить максимум спокою у життя.

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