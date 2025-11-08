Як прикрасити власний сад: 8 зимових рослин, які можна залишити надворі

Юкка / © Credits

Реклама

Видання Real Simple зібрало колекцію з восьми видів рослин, які не бояться морозів, прикрашають оселю навіть під снігом і не вимагають від вас надлюдських зусиль. Тож якщо ви мрієте, щоб під вікном або на ґанку щось цвіло, зеленіло чи навіть виблискувало сріблом серед заметів — ось ваш зимовий рослинний список.

Гейхера

Гейхера — справжня зірка серед зимових контейнерних рослин. Її листя зберігає яскраві відтінки, від глибокого пурпуру до срібла та бурштину, навіть у холодну пору року. Це ідеальний вибір для тих, хто любить фактурність і багатство кольорів. Достатньо лише забезпечити дренаж і напівтінь.

Навесні обріжте зів’яле листя та ваша гейхера віддячить свіжою, осяяною зеленню.

Реклама

Юка

Якщо шукаєте щось ефектне, майже скульптурне, юка стане вашим фаворитом. Її гострі, вічнозелені листки створюють драматичний акцент навіть посеред снігу. Посадіть у сучасний горщик і додайте плющ або декоративну траву та отримаєте композицію, гідну Pinterest. Юка обожнює сонце та не терпить застою води, тому оберіть горщик із дренажними отворами.

Чемерник

Чемерник називають «різдвяними трояндами» і недарма. Коли все довкола спить, вони розквітають кремовими, рожевими, бордовими чи зеленими пелюстками. Їхнє темно-зелене листя — чудовий фон для зимового настрою, а догляд мінімальний.

Ставте горщик у напівтінь і використовуйте легкий, дренований ґрунт — чемерник не любить вогкості.

Полин «Powis Castle»

Його пухнасте, сіро-зелене листя додає композиціям благородства. Полин чудовий вигляд має поруч із яскравими ягодами чи у парі з червоним дереном. Ця рослина, яка не вимагає нічого, окрім сонця та любові. Її варто трішки підстригти навесні та вона знову розкішна.

Реклама

Гаультерія

Цей компактний кущик — справжня окраса зимового подвір’я. Глянсове листя та червоні ягоди мають святковий вигляд навіть у мінус. Повільно росте, чудово підходить для невеликих горщиків або як фон для вищих рослин.

Поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту сухий та обрізайте навесні для доглянутого вигляду.

Червоний дерен

Якщо хочете «вау» ефект, ця рослина — саме те. Її яскраво-червоні пагони перетворюють зимовий ландшафт на артоб’єкт. Поставте горщик із дереном біля входу та отримаєте миттєвий зимовий декор.

Обрізайте старі пагони навесні, це стимулює появу нового, насиченого кольору.

Реклама

Пієрис японський

Цей кущик нагадує живу прикрасу, молоде листя червонувате, з часом зеленіє, а взимку з’являються ніжні дзвіночкоподібні квіти. Пієрис любить родючий, легкий ґрунт і трохи світла. Щорічне обрізання допоможе зберегти форму та блиск листя.

Цинерарія приморська

Сріблясте, мереживне листя цинерарії створює казковий настрій, особливо коли вкривається легким снігом. Її не страшить короткий мороз, а поруч із падубом або гаультерією мають просто святковий виглядн.

Садіть у піщаний, не надто родючий ґрунт і навесні видаляйте старе листя, щоб запобігти грибковим хворобам.

Зима — не привід ховати горщики у підвал. Навпаки — час дати вашій терасі нове життя. Ці вісім стійких рослин не лише переживуть морози, а й подарують кольори, текстури та затишок, якого так не вистачає у холодні дні.

Реклама

Тож налийте собі гарячий чай, вдягніть рукавиці та створіть власний зимовий ботанічний куточок просто під вікном.