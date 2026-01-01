Топ-9 кольорів, які візуально збільшать маленьку кухню: оригінальні хитрики

Топ-9 кольорів, які візуально збільшать маленьку кухню / © Associated Press

Реклама

Перш ніж обирати фарбу для кухні, варто оцінити простір, його освітлення, інші кольори в кімнаті та матеріали меблів і стін. Видання Real Simple радить враховувати не лише стіни, а й усі кольори у приміщенні, наприклад, дерево, метал, камінь, адже вони теж формують візуальний образ.

Для візуального розширення простору краще дотримуватися єдиної колірної гами. Якщо стіни та шафи одного відтінку, кімната має менш «розрізнений» і просторіший вигляд. Світлі та холодні відтінки, як-от блакитні, зелені чи фіолетові, візуально розширюють простір і створюють ефект більшої площі.

Також важливо враховувати освітлення. У сонячній кухні можна використовувати насиченіші кольори, а в темних віддавати перевагу світлим і м’яким відтінкам.

Реклама

Кремово-білий

Кремово-білий відтінок ідеально підходить для маленьких кухонь, особливо в поєднанні зі світло-сірими шафами.

Зелено-сірий

Ніжний зелено-сірий відтінок пом’якшує палітру кімнати та підходить як для стін, так і для меблів.

Насичений синій

Насичений синій з сірим підтоном має ефектний вигляд на кухонних шафах і не «з’їдає» простір.

Сосновий

Сосновий відтінок зеленого додає спокою та природності, підходить для стін і шаф.

Реклама

Кремовий

Світлий кремовий відтінок допомагає висвітлити темну кухню та гарно контрастує з темним деревом шаф.

М’який зелений

М’який зелений відтінок дозволяє експериментувати, наприклад, темніша фарба на шафах, світліша — на стінах, або навпаки.

Нейтральний айворі

Нейтральний айворі добре поєднується зі світлими шафами та кам’яними стільницями, а також підходить для фарбування шаф.

Насичений зелений

Свіжий насичений зелений відтінок актуальний для кухонних шаф або стін, додає приміщенню характеру.

Реклама

Нейтральний синій

Нейтральний синій відтінок ідеально підходить для фарбованих шаф, він створює стильний і сучасний образ.

Правильний колір фарби може кардинально змінити сприйняття маленької кухні. Світлі, холодні та нейтральні відтінки візуально «розширюються», а єдина колірна гамма для стін і меблів створює ефект простору. Головне — не боятися експериментувати та вибирати відтінки, які вам подобаються. Адже маленька кухня може бути не лише функціональною, а й гарною, стильною та атмосферною.