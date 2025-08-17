Топ-9 найласкавіших порід котів, які обожнюють своїх господарів / © Associated Press

Деякі породи кішок настільки люблять увагу, що за рівнем ніжності та прив’язаності можуть конкурувати з найвідданішими собаками, про це розповіло видання Daily Paws.

Рівень прив’язаності котів залежить не лише від породи, а й від досвіду кошеняти у перші тижні життя. Соціалізація у віці від 3 до 7 тижнів формує основу характеру. Якщо малюк у цей час отримує достатньо любові та турботи, він із більшою ймовірністю виросте товариським.

Також на ласкавий характер можуть впливати:

Стерилізація/кастрація — нестерилізовані коти можуть бути неспокійними, адже їхня увага часто спрямована на пошук партнера.

Вагітність — кішки іноді стають надзвичайно лагідними, але можуть бути й надмірно захисними.

Голод — багато котів починають проявляти особливу ніжність перед годуванням.

Вік — літні коти можуть більше лежати поруч, але через фізичний дискомфорт іноді уникають частих дотиків.

Регдолл

Ці блакитноокі красунчики відомі тим, що буквально «розтікаються» у вас на руках, як мʼяка лялька. Регдолли спокійні, ніжні та чудово підходять для сімей із дітьми.

Мейн-кун

Найбільша домашня порода кішок, мейн-куни поєднують у собі силу та лагідність. Вони люблять увагу, але не надто вимогливі, коли ви обираєте улюбленого члена сім’ї для особливих проявів ніжності.

Сіамська кішка

Надзвичайно товариські та «балакучі», сіамські коти люблять бути поруч із господарем у будь-який момент. Їх часто порівнюють із собаками через відданість і активність.

Шотландська висловуха

Своїми великими очима та мило складеними вушками ці кішки завойовують серця з першого погляду. Вони обожнюють перебувати поряд і тихо чекати на ласку.

Бірманська кішка

Ця «священна кішка Бірми» колись вважалася берегинею храмів. Сьогодні бірмани — лагідні, врівноважені та чудово ладнають навіть із маленькими дітьми.

Персидська кішка

Справжня королева серед муркотунів. Перси спокійні, лагідні та обожнюють увагу. Вони потребують щоденного догляду за шерстю, але натомість дарують багато тепла та ніжності.

Бурманська кішка

Активні, грайливі та надзвичайно приязні. Бурманці легко знаходять спільну мову з дітьми та навіть собаками.

Сфінкс

Хоч вони й без шерсті, але це одні з найтепліших на дотик котів, у прямому та переносному сенсі. Сфінкси дуже ласкаві та прагнуть постійного контакту з людьми.

Бомбейська кішка

Ці «маленькі пантери» мають блискучу чорну шерсть і надзвичайно привітний характер. Бомбейські коти легко адаптуються до будь-яких умов і чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами.

Якщо ви мрієте про пухнастого чи безшерстого друга, який любитиме вас не менше, ніж ви його, обирайте породу з цього списку. Але пам’ятайте, навіть найласкавіший за характером кіт потребує любові, уваги та правильного виховання, щоб розкрити свій потенціал.