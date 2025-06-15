Топ-9 помилок під час витирання пилу, які лише погіршують ситуацію / © Credits

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Багато хто несвідомо припускається помилки під час прибирання, які не лише не зменшують кількість пилу, а навпаки — сприяють його накопиченню. Видання Martha Stewart розповіло, яких помилок варто уникати, щоб ваш дім нарешті засяяв справжньою чистотою.

Ви прибираєте не у правильному порядку

Золоте правило будь-якого прибирання — працювати зверху донизу. Адже пил із полиць, стелі, штор і карнизів все одно осяде на нижні поверхні. Якщо ви почнете з підлоги, після протирання верхніх полиць доведеться прибирати ще раз.

Додайте до цього ще одне правило: зліва направо (особливо у великих кімнатах). Це допомагає системно покривати всю площу та не пропускати жодного кутка.

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Ви використовуєте невідповідні інструменти

Старі ганчірки, махрові рушники чи сухі серветки — поганий вибір. Вони лише розганяють пил по повітрю.

Найкращий вибір — злегка волога мікрофіброва серветка. Мікрофібра утримує частинки пилу, а не переносить їх у повітря. Змочіть серветку водою з пульверизатора — вона має бути вологою, але не мокрою.

Правильне використання спреїв. Наносьте поліролі чи спеціальні засоби не на поверхню, а на серветку — це запобігає надмірній вологості та плямам.

Маленький пензлик — ваш секретний помічник. Для вузьких щілин, різьблених меблів, клавіатури чи жалюзі — м’який пензлик (наприклад, художній) ідеально підходить для делікатної чистки.

Ви неправильно працюєте серветкою

Зібгана ганчірка — не ефективна. Розправте її, складіть у декілька шарів — так утвориться чиста робоча поверхня.

Рухайтесь плавними горизонтальними рухами, щільно притискайте серветку до поверхні.

Не «махайте» ганчіркою — це розносить пил у повітря.

Факт: пил у повітрі здатен зависати на 20–30 хв перед тим, як знову осяде.

Ви чистите лише те, що бачите

Більшість людей обмежуються меблями та полицями на рівні очей. Але пил накопичується там, куди важко дістатись:

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карнизи, лампи, люстри;

кути стелі;

верхівки дверних коробок;

підвіконня, рами, вимикачі.

Лайфгак: використовуйте довгу телескопічну швабру для високих поверхонь.

Ви забуваєте про дрібні та вузькі місця

Навіть найменші предмети накопичують пил:

пульт від телевізора;

клавіатура ноутбука;

рамки фотографій;

вентиляційні решітки;

фігурки, статуетки, сувеніри.

Використовуйте м’яку вологу пензликову щіточку чи мікрофібру, щоб очистити кожен елемент.

Лайфгак: екран телевізора чи монітора зручно витирати антистатичною серветкою, чи сухим аркушем для сушіння білизни.

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Ви не пересуваєте важкі меблі

Під ліжками, диванами, комодами, холодильниками — рай для пилових клубків. Якщо не прибирати там регулярно, пил буде циркулювати по всій квартирі.

Рішення: хоча б раз на місяць відсувайте важкі меблі. Використовуйте довгу пласку насадку пилотяга для вузьких щілин.

Ви рідко пилотяжите

Навіть найкраще витирання пилу не допоможе, якщо пилотяжити раз на два тижні.

Створіть чіткий графік: 2-3 рази на тиждень — оптимально.

Обирайте пилотяг з HEPA-фільтрами — вони утримують до 99,9% пилу.

Регулярно мийте чи замінюйте фільтри пилотяга.

Ви ігноруєте вікна, штори та жалюзі

Віконні прорізи — ще одне джерело пилу. Особливо — якщо є щілини чи погана ізоляція.

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Протирайте підвіконня, карнизи та жалюзі щотижня.

Закривайте жалюзі в обидва боки та протирайте кожну сторону.

Штори — періть раз на 2-3 місяці.

Погана герметичність вікон — одна з головних причин потрапляння пилу з вулиці.

Ви не слідкуєте за постіллю та системою вентиляції

Постільна білизна — джерело мікрочастинок шкіри, ворсу та пилу.

Прати потрібно раз на тиждень за температури не нижче 60°C.

Обов’язково міняйте фільтри кондиціонера та систем вентиляції кожні 3–6 місяців. Якщо є домашні тварини чи алергії — кожні 2 місяці.

Додаткові поради

Використовуйте зволожувач повітря — у сухому повітрі пил довше зависає.

Зменшіть кількість текстилю (килими, декоративні подушки, плюшеві іграшки).

Мінімізуйте зайві декоративні дрібнички.

Використовуйте очищувачі повітря з HEPA-фільтрами.

Пам’ятайте, що правильне прибирання — це не тільки чиста квартира, а й профілактика алергій, чисті легені ваших рідних та краще самопочуття.