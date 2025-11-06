Топ-9 предметів декору для ванної кімнати із секонгенду, які додадуть їй розкішного вигляду / © Credits

Ванна кімната — це не просто простір для гігієни, це маленьке приватне спа, яке заслуговує не меншої уваги, ніж вітальня чи кухня. А найприємніше, для того, щоб зробити її стильною зовсім не обов’язково багато витрачати. Видання Martha Stewart зібрало дев’ять речей, які можна знайти навіть у секондхендах або на барахолках і які миттєво перетворять вашу ванну на розкішний куточок.

Вінтажні дзеркала

Якщо хочете, щоб ванна мала дорожчий вигляд, почніть із дзеркала. Масивна рама з латуні, позолоти чи навіть штучного старіння створить враження гламурного ретро. Шукайте дзеркала з м’якими лініями та патинованим ефектом, вони додають глибини та характеру навіть найсучаснішому інтер’єру.

Декоративні гачки

Замініть стандартні гачки на цікаві вінтажні чи художні. Вони можуть бути латунні, ковані, з керамічними вставками чи у формі черепашок — дрібниця, яка змінює все. Для сучасного вигляду поєднуйте кілька різних стилів у межах однієї палітри.

Вази з квітами

Ніжна квітка у скляній чи керамічній вазі створює ефект спа-готелю. Вибирайте оригінальні форми від молочників до пляшок ручної роботи. Навіть одна гілочка евкаліпта чи лавандовий букет зроблять ваш ранок приємнішим.

Стильні тримачі для рушників

Хто сказав, що функціональні речі не можуть бути красивими. Тримач із бронзи, кольорового металу чи навіть мармуровими вставками додає нотку вишуканості. Знайдений на барахолці варіант легко оновити, просто відполіруйте його і він знову засяє.

Свічники та ароматичні свічки

Свічки у ванній — це класика, але справжній секрет у свічниках. Срібні, скляні чи з кованого заліза, вони створюють м’яке мерехтіння, яке допомагає розслабитись після довгого дня. Обирайте аромат із нотами ванілі, кави чи білого мускусу та ваша ванна стане зоною дзен.

Настінні бра

Освітлення — ключ до особливої атмосфери. Замініть верхнє світло на бра біля дзеркала. Це не лише функціонально, а й додає теплоти та затишку. М’яке світло створює спа-ефект і підкреслює відблиски у дзеркалі, ніби ви в готелі з п’ятьма зірками.

Срібні таці

Такі дрібниці — справжня магія декору. На них можна розмістити парфуми, мило чи прикраси. Знайдіть старовинну тацю на блошиному ринку, відполіруйте її і вона стане ювелірною прикрасою вашої раковини.

Картини чи принти

Мистецтво доречне навіть у ванній. Невеликий постер у рамці чи графіка з абстрактним малюнком миттєво оживить стіни. Якщо вам подобається рама, але не зображення, просто замініть картинку на власну фотографію чи модний артпринт.

Мінілюстра

Маленька люстра зі скла чи металу працює як прикраса та джерело м’якого світла. Головне — переконайтеся, що вона безпечна для вологих приміщень. І все, «вау» ефект гарантовано.

Перед купівлею будь-якого предмета у секондхенді перевірте його стан і наявність дрібних дефектів. Дзеркала можна легко оновити, рамки перефарбувати, а металеві елементи відполірувати. Саме ці дрібні деталі створюють враження розкоші без зайвих витрат.