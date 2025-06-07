Топ-9 природних способів відлякати бджіл від вашого подвір’я / © Associated Press

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Важливо пам’ятати, що ми маємо захищати цих важливих запилювачів і точно не знищувати. Саме тому видання Martha Stewart розповіло про екологічно безпечних поради, які допоможуть тримати бджіл якомога далі, без шкоди довкіллю.

Закривайте солодкі напої

Солодкі аромати, особливо влітку, миттєво привертають увагу бджіл. У спекотну погоду, коли квітів менше та нектару обмаль, бджоли шукають альтернативні джерела цукру — газовані напої, соки, фрукти. Завжди накривайте келихи та пляшки, коли проводите час на відкритому повітрі.

Звертайте увагу на рослини у вашому саду

Деякі рослини надзвичайно привабливі для бджіл: жимолость, гібіскус, барбарис, верба тощо. Якщо ви не хочете постійного дзижчання біля зони барбекю чи відпочинку, висаджуйте медоносні рослини далі від тераси чи альтанки. Консультуйтеся з місцевими садівниками чи бджолярами, які рослини найбільше приваблюють бджіл у вашому регіоні.

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Якщо оселився рій — зверніться до бджоляра

Якщо ви побачили рій під карнизом чи в кущах, не панікуйте. Не використовуйте інсектициди — це може зашкодити не лише бджолам, а й довкіллю. Краще зателефонуйте до місцевої асоціації бджолярів. Більшість з них безпечно перенесуть рій на пасіку, а деякі зроблять це навіть безкоштовно.

Укріпіть карнизи та стіни

Карнизи — одне з улюблених місць для гніздування бджіл. Перевірте дерев’яні деталі на наявність щілин, отворів або гнилі. Якщо виявите вразливі місця — закрийте їх герметиком або латками, щоб запобігти заселенню. У старих будинках краще залучити фахівців.

Використовуйте сітку з дрібними отворами

Щоб убезпечити дах, вентиляційні отвори, димоходи чи інші щілини, накрийте їх сіткою з фурнітурної тканини. Вона надійно блокує проникнення бджіл, не заважаючи вентиляції.

Створіть альтернативне джерело води

Бджоли часто прилітають до басейнів або фонтанів, щоб втамувати спрагу. Замість того, щоб відганяти їх, створіть питну зону спеціально для них — наприклад, пташину ванночку з водою. Додайте дрібку морської солі чи камінців, щоб вони могли сісти без ризику потонути.

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Використовуйте натуральні репеленти — ефірну олію перцевої м’яти

Бджоли не люблять сильні запахи м’яти. Змішайте у пляшці-розпилювачі воду та 5–10 крапель ефірної олії перцевої м’яти. Обприскайте ґанок, стільці, столики. Повторюйте після дощу. Альтернатива — ефірні олії евкаліпта, чайного дерева чи лимонної трави.

Висаджуйте рослини, які бджоли не люблять

Деякі трави та квіти не лише прикрасять ваш двір, а й відлякають бджіл:

Перцева м’ята

Часник

Цитронела

Лаванда

Полин

Лемонграс

Чорнобривці

Гвоздика

Евкаліпт

Садіть їх навколо зони відпочинку чи у вазонах на терасі.

Спробуйте оцтовий спрей

Оцет — простий та безпечний засіб. Змішайте у рівних пропорціях оцет і воду, налийте у розпилювач і нанесіть на ділянки, які ви хочете захистити. Бджоли не люблять його запах. Повторюйте оброблення після дощу.

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Пам’ятайте, бджоли — не вороги. Вони є частиною складної екосистеми, яка забезпечує харчування для нас усіх. Мета — не знищити, а м’яко перенаправити їх якомога далі від вашого життєвого простору.