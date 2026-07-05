Топ-9 рослин, які не можна садити поруч із огірками / © Credits

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Мрія про свіжий огірок, щойно зірваний з власної грядки, цілком реальна, якщо правильно спланувати садіння. Видання Martha Stewart розповіло, що огірки загалом добре сусідять із багатьма овочами та квітучими багаторічниками. Водночас існує низка культур, які можуть негативно впливати на їхній ріст, урожайність, навіть смакові якості.

Гарбуз. Гарбуз і огірок належать до однієї родини, тому мають спільних ворогів. Серед них: борошниста роса, стебловий шкідник гарбузових культур і комаха вогнівка самшитова, яка пошкоджує плоди обох рослин. Коли ви садите поруч гарбуз із огірками, то фактично створюєте для шкідників ідеальні умови для розмноження. Шавлія. Ароматна шавлія може стати несподіваним ворогом огірків. Її сильний запах здатен впливати на характерний свіжий смак плодів. Крім того, обидві культури активно споживають воду, через що між ними виникає конкуренція за вологу, необхідну для нормального розвитку огірків. М’ята. Відома своєю здатністю швидко захоплювати територію. Саме тому садівники часто вирощують її у контейнерах. Якщо висадити м’яту поруч із огірками, вона почне активно конкурувати за простір, поживні речовини та вологу, забирати ресурси, необхідні для формування здорових плодів. Баштанні культури: кавун, диня та медова диня. Вони також належать до родини гарбузових. Через це схильні до тих самих захворювань і нападів однакових шкідників, зокрема огіркових жуків і борошнистої роси. Змішане садіння таких культур може збільшувати кількість шкідників на ділянці та пришвидшувати передачу інфекцій від однієї рослини до іншої. У результаті отримаєте нижчу врожайність і гіршу якість плодів. Картопля. І картопля, і огірки схильні до фітофторозу та інших видів гнилі, які здатні швидко знищити врожай. До того ж обидві культури потребують великої кількості поживних речовин. Через потужну кореневу систему картопля часто виграє боротьбу за ресурси та залишає огірки без достатнього живлення. Соняшник. Яскраві соняшники можуть прикрашати город, але для огірків вони не найкращі сусіди. Рослина виділяє алелопатичні речовини — природні сполуки, які пригнічують ріст інших культур.Соняшники здатні суттєво уповільнювати розвиток огірків і знижувати врожайність. Додатковою проблемою стає щільна тінь, яку вони створюють і перекривають доступ сонячного світла до грядок. Кабачки. На перший погляд, кабачки та огірки здаються ідеальними сусідами, вони люблять сонце, родючий добре дренований ґрунт і рясний полив. Проте саме через спорідненість їх не рекомендують садити поруч. Обидві культури страждають від сірої гнилі, борошнистої роси та вірусу огіркової мозаїки. Якщо рослини ростуть поруч, ризик поширення цих захворювань зростає. Фенхель. Фенхель давно має репутацію одного з найскладніших сусідів на городі. Він виділяє речовини, які можуть пригнічувати розвиток інших рослин. Висаджені поруч із фенхелем огірки, зазвичай ростуть слабше, дають менший урожай та формують плоди нижчої якості. Крім того, фенхель приваблює попелицю та гусінь, які можуть пошкоджувати огіркові посадки. Базилік. Він часто асоціюється з вдалим сусідством на городі, але для огірків може бути не найкращим вибором. Як і шавлія, ця ароматна трава містить велику кількість ефірних олій. Вважається, що огірки можуть частково вбирати ці ароматичні сполуки, через що втрачають свій характерний свіжий смак.

Правильне сусідство на городі — не менш важливий фактор успішного врожаю, ніж полив чи підживлення. Тож, коли ви плануєте літнє садіння, варто враховувати не лише потреби кожної культури, а й те, наскільки комфортно їй буде поруч із сусідами. Саме такі деталі часто визначають, чи буде врожай просто хорошим, чи справді рекордним.

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