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Топ-9 способів заощадити на продуктах: як наповнити холодильник і не спустошити гаманець
Ціни на продукти останнім часом справді кусаються. Звична поїздка до супермаркету дедалі частіше закінчується здивуванням або шоком на касі. Улюблений йогурт став дорожчим на третину, а за кошик базових продуктів іноді доводиться викласти більше, ніж за візит у салон краси.
Але є хороша новина: існує безліч простих і розумних способів зменшити витрати на продукти — без шкоди для якості харчування. Видання Real Simple надало поради, які підійдуть незалежно від того, чи ви мама звеликої родини, чи самостійна жінка з активним графіком, чи просто хочете трохи зекономити у непрості часи.
Робіть список покупок і дотримуйтесь його
Звучить банально, але саме ця звичка — одна з найефективніших для контролю бюджету. Коли ми йдемо у магазин без списку, імпульсивні покупки практично гарантовані: «Ой, акція на соус», «А може, ще той сир взяти» — і в підсумку +30% до суми на касі.
Порада:
Використовуйте додатки на телефоні, у них легко створювати список і позначати вже куплене.
Плануйте меню на тиждень і робіть список відповідно до страв.
Перед походом до магазину — перевірте, що вже є вдома
Скільки разів ви купували ще один пакет рису чи третю пачку вершкового масла, бо не були впевнені, чи є вони вдома. Простий огляд холодильника, морозилки та комори перед походом у магазин може зекономити сотні гривень на місяць.
Порада:
Фотографуйте вміст полиць, особливо якщо купуєте схожі продукти.
Використовуйте метод «спочатку використовуй те, що є». Це економно та екологічно.
Купуйте гуртом — але розумно
Деякі продукти варто брати гуртом: крупи, борошно, сухофрукти, заморожені овочі, туалетний папір. Але варто бути обачними: не всі «сімейні упаковки» справді вигідні, особливо якщо ви не встигнете використати їх до кінця терміну придатності.
Добре підходять для закупівлі гуртом:
рис, макарони, вівсянка
рослинна олія
консервовані боби та помідори
побутові засоби
Уникайте купівлі гуртом:
продуктів із коротким терміном (наприклад, свіжого хліба)
снеків і солодощів — великий обсяг — це велика спокуса
Слідкуйте за акціями, знижками та купонами
Купони давно перестали бути лише з газет. Більшість супермаркетів мають додатки з акційними пропозиціями чи програми лояльності.
Де шукати знижки:
додатки супермаркетів
сервіси кешбеку
електронні листи від брендів (підпишіться на розсилки улюблених марок)
Зменшуйте харчові відходи та витрати
До 30% купленої їжі у середньому викидається. Якщо навчитися використовувати продукти максимально ефективно — економія вражає.
Як зменшити відходи:
Збирайте обрізки овочів для домашнього бульйону
Готуйте з залишків: супи, фрітати, запіканки
Заморожуйте перезрілі банани для смузі чи випічки
Консервуйте чи маринуйте надлишок овочів
Факт: зі старого хліба можна зробити крутони, панірування чи французький тост — не викидайте його.
Обирайте продукти власної марки супермаркету
Продукти під брендом магазину зазвичай на 10–30% дешевші, а за якістю часто не поступаються розкрученим маркам.
Що брати без сумнівів:
крупи, молоко, консерви, приправи
побутову хімію, серветки, пакети для сміття
Порівнюйте склад і вагу з аналогами — іноді різниця є лише в упаковці.
Купуйте органічне — вибірково
Органічні продукти — це чудово, але й недешево. Якщо ваш бюджет обмежений, обирайте ті органічні продукти, які мають найбільше залишків пестицидів у звичайному вигляді.
Обирайте органічними: шпинат, полуницю, яблука, виноград, нектарини, селеру.
Можна брати звичайні: авокадо, банани, ананас, цибуля, горошок, диня (мають захисну шкірку).
Купуйте лише продукти у продуктових магазинах
Супермаркети часто пропонують непродуктові товари з високою націнкою: посуд, шампуні, побутову хімію. Ціни там вищі, ніж у спеціалізованих магазинах або онлайн.
Порада:
Купуйте засоби для прання, гігієни чи серветки у місцевих господарських магазинах або робіть онлайн-замовлення.
Якщо вам зручно купувати все в одному місці — обирайте гіпермаркети, де вибір ширший, а ціни доступніші.
Звертайте увагу на об’єм і вагу продуктів
Не завжди вигідна ціна — справжня економія. Маленькі упаковки можуть мати дешевий вигляд, але коштувати дорожче за грам або літр
Приклад:
Йогурт по 15 грн за 150 г — це 100 грн за кг
Той самий йогурт у великій упаковці по 45 грн за 500 г — лише 90 грн за кг
Завжди дивіться на ціну за кілограм або літр, яка часто вказана дрібним шрифтом — вона підкаже, що справді вигідно.
Економити — не означає відмовляти собі у всьому. Це означає планувати, думати наперед і купувати з розумом.