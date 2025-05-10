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ТСН у соціальних мережах

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Топ-9 способів заощадити на продуктах: як наповнити холодильник і не спустошити гаманець

Ціни на продукти останнім часом справді кусаються. Звична поїздка до супермаркету дедалі частіше закінчується здивуванням або шоком на касі. Улюблений йогурт став дорожчим на третину, а за кошик базових продуктів іноді доводиться викласти більше, ніж за візит у салон краси.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-9 способів заощадити на продуктах: як наповнити холодильник і не спустошити гаманець

Топ-9 способів заощадити на продуктах: як наповнити холодильник і не спустошити гаманець / © www.credits

Але є хороша новина: існує безліч простих і розумних способів зменшити витрати на продукти — без шкоди для якості харчування. Видання Real Simple надало поради, які підійдуть незалежно від того, чи ви мама звеликої родини, чи самостійна жінка з активним графіком, чи просто хочете трохи зекономити у непрості часи.

Робіть список покупок і дотримуйтесь його

Звучить банально, але саме ця звичка — одна з найефективніших для контролю бюджету. Коли ми йдемо у магазин без списку, імпульсивні покупки практично гарантовані: «Ой, акція на соус», «А може, ще той сир взяти» — і в підсумку +30% до суми на касі.

Порада:

  • Використовуйте додатки на телефоні, у них легко створювати список і позначати вже куплене.

  • Плануйте меню на тиждень і робіть список відповідно до страв.

Перед походом до магазину — перевірте, що вже є вдома

Скільки разів ви купували ще один пакет рису чи третю пачку вершкового масла, бо не були впевнені, чи є вони вдома. Простий огляд холодильника, морозилки та комори перед походом у магазин може зекономити сотні гривень на місяць.

Порада:

  • Фотографуйте вміст полиць, особливо якщо купуєте схожі продукти.

  • Використовуйте метод «спочатку використовуй те, що є». Це економно та екологічно.

Купуйте гуртом — але розумно

Деякі продукти варто брати гуртом: крупи, борошно, сухофрукти, заморожені овочі, туалетний папір. Але варто бути обачними: не всі «сімейні упаковки» справді вигідні, особливо якщо ви не встигнете використати їх до кінця терміну придатності.

Добре підходять для закупівлі гуртом:

  • рис, макарони, вівсянка

  • рослинна олія

  • консервовані боби та помідори

  • побутові засоби

Уникайте купівлі гуртом:

  • продуктів із коротким терміном (наприклад, свіжого хліба)

  • снеків і солодощів — великий обсяг — це велика спокуса

Слідкуйте за акціями, знижками та купонами

Купони давно перестали бути лише з газет. Більшість супермаркетів мають додатки з акційними пропозиціями чи програми лояльності.

Де шукати знижки:

  • додатки супермаркетів

  • сервіси кешбеку

  • електронні листи від брендів (підпишіться на розсилки улюблених марок)

Зменшуйте харчові відходи та витрати

До 30% купленої їжі у середньому викидається. Якщо навчитися використовувати продукти максимально ефективно — економія вражає.

Як зменшити відходи:

  • Збирайте обрізки овочів для домашнього бульйону

  • Готуйте з залишків: супи, фрітати, запіканки

  • Заморожуйте перезрілі банани для смузі чи випічки

  • Консервуйте чи маринуйте надлишок овочів

Факт: зі старого хліба можна зробити крутони, панірування чи французький тост — не викидайте його.

Обирайте продукти власної марки супермаркету

Продукти під брендом магазину зазвичай на 10–30% дешевші, а за якістю часто не поступаються розкрученим маркам.

Що брати без сумнівів:

  • крупи, молоко, консерви, приправи

  • побутову хімію, серветки, пакети для сміття

Порівнюйте склад і вагу з аналогами — іноді різниця є лише в упаковці.

Купуйте органічне — вибірково

Органічні продукти — це чудово, але й недешево. Якщо ваш бюджет обмежений, обирайте ті органічні продукти, які мають найбільше залишків пестицидів у звичайному вигляді.

Обирайте органічними: шпинат, полуницю, яблука, виноград, нектарини, селеру.
Можна брати звичайні: авокадо, банани, ананас, цибуля, горошок, диня (мають захисну шкірку).

Купуйте лише продукти у продуктових магазинах

Супермаркети часто пропонують непродуктові товари з високою націнкою: посуд, шампуні, побутову хімію. Ціни там вищі, ніж у спеціалізованих магазинах або онлайн.

Порада:

  • Купуйте засоби для прання, гігієни чи серветки у місцевих господарських магазинах або робіть онлайн-замовлення.

  • Якщо вам зручно купувати все в одному місці — обирайте гіпермаркети, де вибір ширший, а ціни доступніші.

Звертайте увагу на об’єм і вагу продуктів

Не завжди вигідна ціна — справжня економія. Маленькі упаковки можуть мати дешевий вигляд, але коштувати дорожче за грам або літр

Приклад:

  • Йогурт по 15 грн за 150 г — це 100 грн за кг

  • Той самий йогурт у великій упаковці по 45 грн за 500 г — лише 90 грн за кг

Завжди дивіться на ціну за кілограм або літр, яка часто вказана дрібним шрифтом — вона підкаже, що справді вигідно.

Економити — не означає відмовляти собі у всьому. Це означає планувати, думати наперед і купувати з розумом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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