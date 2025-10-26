Топ-9 трендів у дизайні спальні, які будуть модні у 2026 році / © Associated Press

Спальня, як головний простір для відновлення енергії, перетворюється на місце, де головна тенденція — індивідуальність. Без нав’язливих правил і без глянцевої ідеальності. Лише текстури, кольори та форми, які «говорять» з вами на рівні відчуттів. За прогнозом виданням Martha Stewart, у 2026 році нас чекає революція комфорту, де головним трендом стане справжність.

Колірне занурення

Акцентні стіни офіційно у минулому. У моді — колірне занурення чи повне занурення у колір. Всі поверхні, стіни, стеля, плінтуси та навіть меблі, фарбуються в один тон і створюють ефект гармонійної цілісності.

Трендові відтінки 2026 року: глиняно-рожевий, пилова слива, глибокий шавлієвий.

Спробуйте почати з однієї зони, наприклад, стіни за узголів’ям ліжка, щоб додати об’єм і настрій.

Вбудовані ліжка

Забудьте про стандарти. Все частіше ліжко стає частиною архітектури кімнати — вбудованим у нішу, з інтегрованими тумбами чи полицями. Це не лише естетично, а й функціонально, простір має цілісний, збалансований та розумно організований вигляд.

Кінетичне освітлення

Лампи перестають бути просто декором. У 2026-му світло стає архітектурним елементом, який змінює настрій простору залежно від часу доби.

Вранці — прохолодне блакитнувате світло для бадьорості.

Увечері — теплий бурштиновий відтінок для розслаблення.

Це не просто красиво, воно ще й підтримує природні циркадні ритми, які впливають на якість сну.

Індивідуальний характер

Після років мінімалізму люди втомилися від «глянцевих» інтер’єрів без історії. Тепер, лише особисте, наприклад, вінтажні предмети, речі з подорожей, книги, старі фото у нових рамах. Це тренд, який не купиш у шоурумі, його створюєте ви самі, шар за шаром і крок за кроком.

Текстурні стіни

Гладкі, ідеально пофарбовані стіни поступаються місцем пластику та фактурі. Груба штукатурка, рельєфні панелі, «жива» поверхня, яка нагадує камінь або пісок, все це створює тактильний затишок. Одна така стіна здатна замінити все декорування.

Мініекосистеми

Зелень у спальнях більше не просто декор — це частина мікроклімату. Дизайнери пропонують перетворити кімнату на мініекосистему, наприклад, мінеральні стіни, які регулюють вологість, приховане підсвічування біля рослин і природна вентиляція. Такі рішення не лише покращують самопочуття, а й створюють природний спокій — ідеальний фон для сну.

Натуральне дерево та теплі відтінки

Після «епохи сірого» світ повертається до теплих природних тонів. Дерево, беж, охра, карамель, усе, що створює відчуття землі та стабільності. Але дизайнери застерігають, головне — це баланс. Щоб не зробити кімнату похмурою, додавайте світло, легкі тканини та контрастні текстури.

Архітектурні деталі

Молдинги, панелі та обрамлення — дрібні архітектурні штрихи повертаються у моду. Вони додають кімнаті характеру навіть без масштабного ремонту. Спробуйте тонкий профіль по периметру стелі чи одну акцентну стіну з геометричними вставками і спальня одразу матиме «дизайнерський» вигляд.

Кімната у шторах

Останній тренд — стіни, обтягнуті тканиною чи обрамлені шторами. Драпірування пом’якшує звук, створює затишок і візуально розмиває межі простору. Як бонус, за шторами можна сховати шафи чи зони зберігання та залишити лише естетику спокою.

2026 рік у дизайні спальні — про емоції, сенси та комфорт, а не про показність. Це простір, який повинен заспокоювати, відновлювати та нагадувати про головне, що дім — це не тренд, це ваше відображення.