Топ-9 універсальних подарунків: що подарувати людині, яка все має

Топ-9 універсальних подарунків: коли не знаєте, що подарувати / © iStock

Дарувати подарунки — це мистецтво, яке вимагає інтуїції, смаку та трішки магії. Комусь потрібна практичність, комусь — емоція, а хтось мріє про маленьку розкіш, яку ніколи не купить собі сам. І хоча світ стрімко міняється, є подарунки, які залишаються безпрограшними незалежно від віку, події чи пори року.Видання PureWow поділилося своїм експертним списком подарунків, які практично ніколи не підведуть — ні на свята, ні на дні народження, ні на весілля.

Преміальна оливкова олія

Подарунок, який здивує навіть гурмана. Хороша оливкова олія — це як вино: щось, що рідко купуєш собі, але безмежно цінуєш, коли отримуєш. Красиво оформлена пляшка якісної олії з Італії, Іспанії чи Греції має солідний вигляд, корисна на кухні та пасує будь-кому — від молодої пари до шефа-аматора. Це маленька розкіш, яку хочеться мати, але шкода купувати на щодень.

Шопер

Концепція шоперів стрімко набирає популярності у світі. Це симпатична тканинна торбинка, у якій лежать маленькі «нецифрові радості», на кшталт, кросвордів, артнаборів, мініблокнотів, одноразових плівкових камер, листівок, мінінаборів для вишивання та екобатончиків. Можна зібрати його під конкретну людину:

для подруги-мисткині — маркери, скетчбук і набір наклейок;

для сестри — пляжна книжка, сонцезахисний крем і термосклянка;

для мами — трав’яний чай, гарна свічка та кросворди.

Такий подарунок має персоналізований вигляд, з любов’ю, але не вибиває бюджет.

Кашеміровий светр

Класика, яка ніколи не вийде з моди. Якщо є подарунок, який майже гарантовано викличе щасливе «вау!» — це кашемір. М’який, легкий, теплий, суперелегантний — ідеальний для будь-якого стилю. Не обов’язково брати щось ультрадороге, сьогодні є бренди, які пропонують якісний кашемір за адекватною ціною. Обирайте базові кольори та класичні фасони, вони живуть у гардеробі роками.

Кашемірові шкарпетки

Розкішний жест у мініформаті. Так, шкарпетки — але не звичайні. Кашемірові — це рівень «хюґе 100%»: м’які, теплі, приємні до шкіри, а головне — не треба вгадувати розмір або стиль. Це чудовий варіант, коли хочеться подарувати щось невелике, але преміальне.

Місцева кава чи вишукана чайна колекція

Алкоголь сьогодні — не завжди універсальне рішення, адже зростають тренди тверезості. А от кава чи чай — майже безпрограшний варіант. Можна подарувати:

каву з вашої улюбленої локальної обсмажувальні,

набір матча чи якісний чорний чай,

преміальне какао чи набір прянощів для чаю масала.

Такий подарунок водночас теплий, ароматний та дуже особистий.

Прикраси зі знаком зодіаку, ініціалами або каменем народження

Якщо хочеться персоналізації, але без переплат за гравіювання, зверніть увагу на прикраси з:

знаком зодіаку,

ініціалом,

каменем народження,

квіткою-символом.

Це недорого, дуже мило та має турботливий вигляд, а для батьків можна обрати прикрасу з каменями чи літерами, які символізують дітей.

Улюблена косметика

Практичний подарунок, який справді тішить. Істина проста, ми всі любимо б’юті-продукти, але не завжди хочемо переплачувати за улюблені бренди. Дізнайтеся чи ненав’язливо підгляньте, яким шампунем, кремом, парфумом або сироваткою користується людина та подаруйте поповнення. Це не банально — це турботливо та дуже корисно.

Пам’ятна ялинкова іграшка

Маленька історія, яка житиме роками. Іграшка на ялинку — це мінісувенір, який повертається до людини щороку. Є варіанти на будь-яку тему, наприклад, хобі, місця, тварини, жарти, маленькі символи стосунків. Такий подарунок викликає щиру посмішку саме тому, що він про спогади.

Просто запитайте що треба

Це не зіпсує сюрприз. Так, інколи найкращий подарунок — той, який людина сама хоче. Тож не бійтеся запитати напряму чи запропонувати невеликий список бажань. Це економить і ваш час, і їхні нерви, а результат — завжди точний.

Гарний подарунок — це не про бюджет, а про увагу. Преміальна оливкова олія, кашемір, локальна кава чи шопер — це маленькі знаки турботи, які працюють незалежно від свята, статі, віку чи настрою.