Топ-9 вічнозелених дерев, які не варто садити у своєму дворі

© Associated Press

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Деякі популярні вічнозелені дерева можуть створити більше проблем, ніж користі: одні — через інвазивність, інші — через токсичність, а треті — через гігантські розміри чи надмірну ламкість.

Садівники, арбористи та екологи кажуть, що не всі вічнозелені культури однаково придатні для вирощування біля будинку, про це розповіло видання Martha Stewart.

Секвоя вічнозелена

Секвоя / © Associated Press

Хоча ці дерева вражають своїм виглядом і є символами довголіття, для приватних подвір’їв вони непридатні. Секвоя може виростати до 90 м у висоту та жити понад тисячу років. Така гігантська рослина потребує надзвичайно багато простору, глибокого коріння та особливих умов догляду. У тісному саду вона стане джерелом небезпеки через можливі пошкодження фундаментів і комунікацій.

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Альтернатива: метасеквоя китайська (Metasequoia glyptostroboides) — менший та менш вимогливий листяний хвойник.

Манцинелове дерево

Манцинелове дерево / © Credits

Одне з найнебезпечніших дерев на планеті. Його сік викликає сильне подразнення шкіри, а плоди — отруйні та можуть призвести до летального отруєння. Навіть короткочасний контакт із дощовою водою, яка стікає з листя цього дерева, може спричинити опіки. Манцинела трапляється здебільшого у Південній Америці та на Карибах, однак за імпорту декоративних рослин іноді з’являється у ботанічних колекціях.

Тис

Тис / © Credits

Популярний у ландшафтному дизайні завдяки темно-зеленому глянцевому листю та струнким формам. Але тис містить токсини в усіх своїх частинах, окрім м’якоті ягід. Особливо небезпечний для дітей, домашніх тварин і худоби. Навіть невелика кількість листя чи насіння може стати причиною серйозного отруєння.

Культерська сосна

Культерська сосна / © Credits

Висока хвойна рослина родом із Західної Америки. Її головна загроза — величезні, важкі шишки, які можуть важити до 2,5 кг і падати з висоти десятків метрів. Якщо така шишка впаде на машину чи людину — наслідки можуть бути серйозними. У поєднанні з високою крихкістю гілок це дерево становить небезпеку на невеликих ділянках.

Австралійська сосна

Австралійська сосна / © Credits

Попри привабливий зовнішній вигляд, ця псевдососна має агресивні властивості: вона швидко поширюється, витісняє місцеву флору та виділяє алелопатичні речовини, які пригнічують ріст сусідніх рослин. Крім того, вона досить крихка та легко ламається під час буревіїв.

Крушина вільхоподібна

Крушина вільхоподібна / © Credits

Декоративне дерево з гарними ягодами та блискучим листям, яке часто використовують як живопліт. Але воно має агресивну кореневу систему, яка легко дає паростки, а його ягоди активно розносять птахи, засіюючи довкілля. Крушина може швидко витіснити інші культури та призвести до «дикої» неконтрольованої зарості.

Бирючина китайська

Бирючина китайська / © Credits

Іще один приклад красивого, але підступного дерева. Бирючина активно розмножується насінням і кореневими нащадками, тому швидко поширюється за межі відведеної території. Її густе листя затіняє інші рослини та пригнічує їхній ріст. Крім того, багато людей вважають запах її квітів різким і неприємним.

Англійський падуб

Англійський падуб / © Associated Press

Популярний у Європі символ Різдва може стати проблемою у дворі. Падуб швидко розмножується завдяки птахам, які розносять його насіння та має колюче листя, небезпечне для дітей та домашніх тварин.

Кипарис Лейланда

Кипарис Лейланда / © Associated Press

Це дерево вирощують як швидкорослий живопліт, але воно надзвичайно вразливе до грибкових хвороб, кореневої гнилі та виразок. Неправильне садіння чи загущення насаджень призводять до хвороб і масового відмирання дерев. До того ж кипарис має поверхневе коріння, яке може заважати газону та іншим рослинам.

Перед тим як висаджувати вічнозелене дерево у своєму дворі, варто добре вивчити його особливості, темпи росту, кореневу систему, потреби у догляді та потенційні ризики. Краще обрати менш ефектну, але безпечну та контрольовану рослину, ніж потім боротися з наслідками неправильного вибору. Ландшафт — це не лише краса, а й відповідальність.