Топ-9 вічнозелених дерев, які не варто садити у своєму саду

Деякі види токсичні, надто великі чи агресивно розповсюджуються та забирають поживні речовини у сусідніх рослин. Видання Martha Stewart розповіло, які дев’ять дерев краще оминути, щоб сад залишався красивим і безпечним.

Вічнозелені дерева — це справжня окраса саду. Вони залишаються зеленими цілий рік, захищають від вітру, дарують тінь і створюють затишну атмосферу. Але, як і у світі моди, тут є свої «тренди», які варто уникати.

Секвоя

Секвоя — це гіганти серед дерев. Вони можуть сягати понад 90 м у висоту та жити тисячоліттями. Уявити таке дерево у стандартному саду практично неможливо. Якщо хочеться схожого ефекту, оберіть менший варіант — метасеквою, яка скидає листя та має схожий вигляд.

Манцинелове дерево

Це маленьке дерево з вічнозеленим листям росте у Південній Флориді, Мексиці та Центральній Америці. Манцинель — одне з найотруйніших дерев у світі. Його сік викликає сильні подразнення шкіри, а плоди — смертельні за вживання.

Тис

Тиси — красиві дерева та кущі, але майже всі частини рослини містять токсини. Є випадки, коли тис спричиняв тяжкі отруєння у людей та тварин. Якщо у вас вдома є діти чи домашні улюбленці — краще його уникати.

Сосна култера

Култерова сосна має величезні шишки до 35 см завдовжки та вагою 2–3 кг. Якщо така шишка впаде, це серйозна небезпека для людей та майна.

Австралійська сосна

Насправді це не справжня сосна. Вона швидко росте та вважається інвазивною. Крім того, дерево виділяє хімічні сполуки, які пригнічують ріст інших рослин і забирають у них поживні речовини.

Крушина ольховидна

Цей вид може бути вічнозеленим або листопадним. Він агресивно розповсюджується через кореневі нащадки, а птахи активно розносять його насіння. Колись його завезли з Європи для живоплотів, але тепер він вважається інвазивним.

Бірючина китайська

Бірючина китайська також інвазивна. Вона швидко розмножується насінням і кореневими нащадками, а після укорінення її дуже складно видалити. Крім того, запах квітів не всім подобається.

Англійська падуб

Англійський падуб інвазивний у деяких регіонах світу. Його гострі листки можуть травмувати, а птахи швидко розносять насіння, а це сприяє поширенню.

Кипарис Лейланда

Це швидкоросле дерево часто використовують для живоплотів. Але воно дуже чутливе до хвороб, адже коренева гниль, рак стовбура та інші проблеми виникають через неправильне насадження чи посуху.

Вічнозелені дерева додають шарму та затишку саду, але не всі вони безпечні. Коли ви обираєте рослини для свого двору, важливо враховувати розмір, токсичність та інвазивність виду. Краще обрати безпечні альтернативи, щоб сад залишався гарним і безпечним для вас, ваших дітей та домашніх улюбленців.