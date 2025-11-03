Топ-9 зимових рослин, які квітнуть навіть у мороз / © Associated Press

Коли дерева стоять голі, а газон ховається під снігом, здається, що природа завмерла. Але навіть серед зими можна створити сад, який квітне та дарує кольори там, де панує «біла тиша». Видання Real Simple розповіло, що достатньо трішки планування і ваш сад оживатиме навіть тоді, коли решта природи дрімає.

Як обрати зимову квітку для свого саду

Перед тим як вирушати за садовими рукавичками, варто врахувати кілька важливих нюансів.

Уточніть свою кліматичну зону. Рослини, які чудово почуваються у Карпатах, можуть не витримати київських морозів або південного сонця. Оберіть види, які підходять саме для вашого регіону.

Грайтеся не лише квітами, а й листям. Навіть коли квітів мало, кольори можуть додати кора чи голки. Червоні стебла чи жовтаво-зелене листя створять виразний контраст на фоні снігу.

Оберіть «пізніх» і «ранніх» квітунів. Багато осінніх або ранньовесняних рослин здатні подарувати цвіт навіть узимку, особливо у м’якому кліматі.

Не поспішайте прибирати сухоцвіт. Залиште декоративні трави чи шапки гортензій, коли на них ляже іній, сад матиме казковий вигляд.

Зимові квіти, які варто посадити вже цього сезону

Підсніжник . Ці тендітні дзвіночки з’являються вже у лютому та пробиваютькригу. Посадіть цибулини восени та підсніжники щороку самі повертатимуться.

Крокус . Фіолетові, жовті чи білі крокуси — справжнє диво в кінці лютого. Щоб білки не викопали цибулини, додайте у ґрунт трішки кавової гущі чи гострого перцю.

Чемерник . Ця тіньолюбна квітка чарує пастельними тонами та розквітає навіть серед снігу. Її пелюстки — це насправді модифіковане листя, тому цвіт тримається довго.

Камелія — розкіш у холоді. Великі квіти, схожі на троянди, розкриваються з грудня до березня. Камелія полюбляє напівтінь і не терпить палючого сонця.

Гамамеліс або чарівний горіх. Так, це саме той гамамеліс, який додають у косметику. У саду він перетворюється на розлогий кущ із жовтими «віїстими» квітами, які пахнуть медом.

Братки . Навіть узимку, коли інші рослини сплять, «зимові» сорти братків квітнуть, наче маленькі сонечка. Ідеальні для підвісних кашпо чи бордюрів.

Зимовий жасмин. Може рости як кущ або ліана, квітне яскраво-жовтими зірочками майже всю зиму. Якщо хочете додати драматизму, дайте йому опору та він утворить живу стіну кольору.

Еріка травʼяниста. Компактна вічнозелена рослина з ніжними рожевими чи білими квітами. Навіть невеликі кущики створюють атмосферу альпійського саду.

Алісум. Низенька, але напрочуд рясна квітка з білими чи ліловими гронами. Сорт «Snow Princess» може квітнути навіть у холоді, якщо осінь була теплою.

Догляд

Вибирайте місця, захищені від вітру.

Мульчуйте кореневу зону хвоєю чи корою, це зберігає тепло.

Поливайте у відлиги, бо взимку рослини часто страждають від зневоднення.

Підживлюйте восени, щоб зміцнити коріння перед морозом.

Зима — не привід ховати садовий інвентар. Навпаки, це час, коли природа розкриває свою стриману красу. Трохи терпіння, любові і ваш сад стане живою ілюстрацією до казки: білий сніг, зелень гілок і яскраві квіти, які не бояться холоду.