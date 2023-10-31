Торкаються "невидимих" предметів і дивляться в одну точку: чому нетипову поведінку тварин пов'язують з містикою

В Інтернеті часто можна побачити відео, де тварини ніби торкаються невидимих предметів, довго дивляться в одне місце. Насправді тут немає жодної містики, каже ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Вуха котів можуть сприймати частоти до 65 000 Гц, а собак - до 45 000 Гц. Звуки такої частоти людина не може почути. Вуха тварин здатні отримувати звукову інформацію з різних боків і чітко розрізняти її.
Якщо тварина почала поводитися нетипово, варто виключити такі причини:
- біль, погане самопочуття;
- стрес;
- аура - стан, що передує епілептичному нападу. Тварина стає неспокійною, намагається втекти або сховатися, ніби щось "чує" або "бачить";
- новоутворення головного мозку або інші структурно-функціональні зміни й захворювання;
- синдром когнітивної дисфункції, або деменція, - у старих тварин.
Якщо улюбленець поводиться нетипово, треба завести журнал поведінки та звертати увагу на закономірності в ті моменти, коли здається, що він почув звуки чи вібрації, які людина не помічає. Якщо це триває довго, зверніться до лікаря.
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