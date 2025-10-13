Тренд 2026 року: чим замінити плитку на кухні, щоб мати стильний фартух / © Credits

Забудьте про шви та вічне прибирання між плиточками, 2026 року дизайнери переходять на суцільні кам’яні фартухи, про це розповіло видання Real Simple. Це великі панелі з каменю чи штучних матеріалів, які подовжують поверхню стільниці вгору по стіні та створюють монолітний безшовний ефект.

Все це має дорогий та цілісний вигляд, додає простору відчуття архітектурної гармонії. Коли стільниця та фартух зроблені з одного матеріалу, кухня набуває вигляду дизайнерського артоб’єкта.

Менше швів — менше турбот

Один із головних плюсів кам’яних фартухів — практичність. Жодних швів, отже, легше мити, немає проблем із затиранням і плямами, менше використаних матеріалів і роботи для майстрів.

Крім того, встановлення не таке складне, як здається. Той самий фахівець, який монтує стільницю, може встановити й фартух, отже, не потрібно координувати кілька команд.

Ефект єдності

Цей підхід створює відчуття гармонії. Можна навіть обгорнути витяжку кам’яними плитами, щоб малюнок плавно переходив зі стільниці на фартух і далі вгору. Це має приголомшливий вигляд. Як результат — кухня, яка має вигляд цілісного скульптурного простору.

Найкращі матеріали для трендового фартуха

Якщо хочете бути у тренді — ставте на натуральний камінь. Мармур, граніт, кварцит — фаворити дизайнерів. Вони мають унікальні візерунки, яких неможливо штучно повторити. Справжній камінь завжди має розкішний вигляд — полірований, матовий, яскравий чи приглушений. Він ніби має душу.

Та навіть якщо бюджет обмежений — не біда. Серед природних плит є варіанти на будь-яку кишеню. Тож якщо хочеться практичності без надмірних витрат, варто звернути увагу на альтернативи.

Альтернативи натуральному каменю

Кварц — міцний, не вбирає плям і відтінки, повторює текстуру мармуру.

Спечений камінь — ультрасучасний матеріал, стійкий до подряпин, тепла та хімії.

Порцелянові великоформатні плити — мають дорогий вигляд, але легші та дешевші у монтажі.

Суцільні поверхні з акрилового каменя — ідеально гладкі, без пор, легко чистяться.

Ламіновані панелі — бюджетне рішення, яке імітує камінь або дерево.

Встановлення

Якщо у вас немає верхніх шаф, вирішіть, наскільки високо підіймати фартух. Можна зупинитися під полицями або подовжити плиту аж до стелі — ефект буде драматичним.

Порада: намалюйте контури фартуха малярною стрічкою на стіні, щоб візуально оцінити пропорції.

На що звернути увагу

Догляд : натуральний камінь потрібно періодично герметизувати (раз на 6–12 місяців), інакше можливі плями чи тьмяність.

Вартість : через потребу узгоджувати малюнок плит доводиться купувати більше матеріалу.

Відходи: іноді частину каменю не вдається використати, а це не дуже екологічно.

Втім, якщо ви шукаєте «вау-ефект», з цим трендом нічого не зрівняється.

2026 рік — час сміливих рішень у дизайні кухонь. Плитка вже стала класикою, але на сцену виходить монолітний фартух із каменю — символ сучасної естетики, функціональності та мінімалізму. Такий фартух — це не просто частина кухні, а візуальний акцент, який перетворює звичайний простір на вишукану галерею природної текстури.