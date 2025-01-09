Тренди сучасних ванних кімнат 2025 року: дизайн, який варто спробувати

Дизайн інтер'єру змінюється з тією ж швидкістю, що й мода у соціальних мережах. Ще вчора великі душові кабіни та повністю білі інтер’єри були у топі, а сьогодні на їхньому місці – вишукані дерев’яні умивальники та мармур мов музейні експонати.

Всі ці зміни – не просто примха, а відображення нашого настрою, стилю життя та прагнення до гармонії у власному просторі. Ванна кімната 2025 року – це місце, де практичність зустрічається з самовираженням. Видання PureWow розповіло, що цього року власники будинків надають перевагу затишку, вишуканості та індивідуальності.

Умивальники з деревини

Головний герой ванної кімнати 2025 року – умивальники з деревини. Цей матеріал, відомий своїми унікальними завитками у текстурі, які створюють особливу естетику.

Такі умивальники додають інтер’єру тепло та індивідуальність, чудово відповідаючи сучасному тренду меблевого стилю. Особливістю цього матеріалу є стійкість до вологи, яка робить його ідеальним для ванних кімнат. Шпон із тополі, волоського горіха чи в’яза не тільки захищає деревину від деформації, а й дарує візуальний ефект, який ідеально доповнює стільниці з мармуру чи латунні акценти.

Душові ніші та ванни

Душові ніші – ідеальне поєднання практичності та стриманої розкоші. Їхня конструкція дозволяє максимально використовувати простір і додає ванній кімнаті затишку. Цей тренд повертається завдяки популярності закритих вологих зон та аркових деталей, які створюють атмосферу спа навіть у маленьких приміщеннях.

Ніші стають вибором номер один для власників невеликих ванних кімнат, адже вони забезпечують компактність і стиль. Завдяки можливостям оздоблення плиткою, освітленню та декору, душові ніші перетворюються на функціональне мистецтво.

Еклектичні деталі

Стерильна мінімалістична ванна поступається місцем еклектичному дизайну. Поєднання яскравих шпалер, рельєфних текстур та металевих акцентів дозволяє створити простір, який може розповісти власну історію.

42% власників надають перевагу акцентним стінам і часто використовують покриття з художніми мотивами. Своєю чергою, продовжує зростати популярність золотих елементів у декорі, а це додає ванній кімнаті нотку ретро-розкоші. Освітлення також стає елементом дизайну – настінні бра та інші світильники перетворюються на стильний акцент.

Мармур

Мармур із кремовою основою та яскравими бордовими прожилками стає фаворитом. Його вигляд нагадує абстрактне мистецтво, яке додає інтер’єру розкоші.

Він використовується для стільниць, декоративних панелей та навіть душових зон. Хоча його ціна може бути високою, багато ремонтників обирають натуральний камінь. Для тих, хто шукає бюджетні варіанти, порцеляна та ламінат із подібним дизайном стануть чудовою альтернативою.

Розкішні тони

Глибокі смарагдові, сапфірові та аметистові відтінки надають ванній кімнаті вигляду скарбниці. Барвисті туалетні столики, вази чи аксесуари – усе це створює атмосферу розкоші. Навіть незначні деталі, як-от кришталеві ручки чи яскраві дзеркала, додадуть простору витонченості. Поєднання таких відтінків із глянцевими поверхнями та полірованими металами гарантує стильний та сучасний вигляд.

Те, що треба залишити у минулому

Колись символ розкоші, великі душові кабіни поступово втрачають свою популярність. Вони займають багато місця та не відповідають сучасному прагненню до ефективного дизайну. Все більше власників будинків обирають компактні душові ніші, які забезпечують затишок і стиль без зайвих витрат квадратних метрів.

Дизайн ванної кімнати 2025 року – це поєднання функціональності, індивідуальності та елегантності. Зосередьтеся на деталях, текстурах і кольорах, які підкреслять вашу особистість і перетворіть власну ванну кімнату на місце, де стиль і комфорт йдуть пліч-о-пліч.

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