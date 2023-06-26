Щоб ваше кашпо квітнуло пишно і все літо, потрібно дотримуватися трьох основних правил.

Експерти з рослин поділилися з Еxpress.co.uk простими порадами та прийомами, які допоможуть вам отримати пишне цвітіння в підвісному горщику.

Правильно оберіть місце

За словами експертів із садівництва, однією з найчастіших помилок власників підвісних кошиків є неправильний вибір місця.

Як і з будь-якими іншими квітами на клумбах і бордюрах, важливо враховувати тип рослини та її вимоги. Кошик, в якому повно тіньолюбних фуксій або бегоній, розміщений під прямими сонячними променями, швидко в'яне, так само, як розміщення в тіні світлолюбних рослин, як-от петунії, означає, що вони теж скоро в'януть.

Також важливо переконатися, що ви вибрали місце, захищене від вітру. Захист квітів від сильних поривів вітру не лише знизить ризик падіння кошика та захистить ніжні квіти, а й зменшить кількість необхідного поливання.

Переконайтеся, що підвісний кошик надійно закріплений на стіні, огорожі або на гачку — він може стати важким після хорошого поливання, тому важливо, щоб кріплення було міцним.

Ви повинні не забувати час від часу перевертати кошик, щоб уникнути нерівномірного зростання, а також не забувати зрізати зів'ялі головки квітів, щоб стимулювати повторне цвітіння.

Три головні секрети пишного цвітіння рослин у підвісному кошику / Фото: Credits

Поливайте глибоко

Рослини в горщиках, контейнерах і кошиках висихають набагато швидше, ніж рослини на клумбах та бордюрах, тому дуже важливо поливати підвісні кошики протягом усього літа.

Підвісний кошик необхідно поливати, коли ґрунт має сухий вигляд. Не варто забувати, що кошики меншого розміру сохнуть набагато швидше, ніж кошики більшого.

Під час спеки поливайте підвісні кошики частіше, ніж зазвичай — переважно рекомендується один раз на день, але якщо особливо жарко чи вітряно, вам варто поливати їх двічі на день. Найкраще поливати рано вранці і пізно ввечері, щоб вода не випаровувалася надто швидко.

Ніколи не поливайте рослини за повного сонця або в середині дня, оскільки прямі сонячні промені можуть обпекти їх. Рясно поливайте свої підвісні кошики, допоки вода не потече через дренажні отвори контейнера. Якщо ви недостатньо їх поливаєте, рослини не розвинуть сильну кореневу систему вглиб.

Регулярно підживлюйте

Крім поливання, рослинам потрібні поживні речовини, щоб вони могли квітнути в літні місяці, тому обов'язково використовуйте добре добриво.

За словами професіоналів, ґрунт для горщиків має поживні речовини, що допомагають рослинам рости, але згодом вони закінчуються, оскільки рослина їх поглинає, а це означає, що їх необхідно замінити. Існує безліч добрив на вибір, але експерти рекомендують водорозчинні або гранульовані добрива з повільним розчиненням.

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