Тріснуло яйце в упаковці з супермаркету: чи можна його їсти / © Associated Press

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Навіть невелика тріщина на яєчній шкаралупі — не просто косметичний дефект. Вона може стати своєрідними вхідними воротами для бактерій, які здатні потрапити всередину продукту. І хоча звичка не викидати їжу цілком зрозуміла, з яйцями варто бути особливо обережними, про це розповіло видання Good Housekeeping.

Тріщина на шкаралупі — це проблема

Яєчна шкаралупа виконує важливу захисну функцію. Вона складається переважно з карбонату кальцію, має пористу структуру та допомагає захищати вміст яйця від механічних пошкоджень і бактеріального забруднення.

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Коли шкаралупа тріскається, цей природний бар’єр порушується. Бактерії, які можуть перебувати на її поверхні, отримують можливість потрапити всередину та забруднити білок і жовток. Тож навіть якщо яйце зовні здається цілком нормальним, це ще не гарантує його безпечності.

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Чи можна готувати яйце, яке тріснуло

Все залежить від обставин, якщо ви придбали цілу упаковку, а одне яйце тріснуло дорогою з магазину чи під час розпакування продуктів удома, його, найімовірніше, можна використати.

Однак зберігати таке яйце сирим у холодильнику не варто. Варто приготувати його якомога швидше.

Зовсім інша ситуація, якщо ви виявили тріщину вже у магазині. Невідомо, скільки часу яйце перебувало пошкодженим на полиці та чи встигли всередину потрапити бактерії. Тому такі яйця краще не купувати та не використовувати.

Як готувати тріснуті яйця

Якщо шкаралупа пошкодилася безпосередньо під час транспортування додому, важливо подбати про належне термічне оброблення. Найкраще приготувати таке яйце у вигляді омлету, яєчні чи скремблу. Головне правило — білок і жовток мають повністю приготуватися, без рідкої середини.

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Для пошкоджених яєць рекомендується температура приготування щонайменше 74°C. Це суворіша рекомендація, ніж для звичайних яєць, які готують для негайного споживання. Тому від яєць із рідким жовтком, пашот або недостатньо просмаженої яєчні в такому випадку краще відмовитися.

Як уникнути проблем під час купівлі

Перш ніж покласти упаковку до кошика, приділіть кілька секунд огляду яєць. Зверніть увагу на такі моменти:

шкаралупа має бути цілою, без тріщин і пошкоджень

на поверхні не повинно бути помітного бруду

перевірте, чи немає пошкоджених яєць у нижньому ряду упаковки

транспортуйте яйця обережно, щоб уникнути ударів і тиску

Тріснуте яйце не завжди означає, що його потрібно негайно викинути. Якщо ви точно знаєте, що шкаралупа пошкодилася дорогою додому, продукт можна використати за умови швидкого приготування та повного термічного оброблення. А ось яйця, які вже були тріснутими у магазині чи невідомо скільки часу зберігалися пошкодженими, краще не ризикувати їсти. Адже економія на одному яйці точно не варта можливих проблем зі здоров’ям.

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