Тривога цуценяти: поради власнику, щоб заспокоїти чотирилапого друга у перший день у новому домі

Коли ви приносите цуценя додому — це зворушливий момент, який, однак, може супроводжуватися тривогою у нового улюбленця та надзвичайно важливо допомогти йому адаптуватися до змін.

Will Atherton, експерт із дресирування собак, чий YouTube-канал налічує мільйон підписників, поділився ключовими кроками, які варто зробити у перші 24 години після появи цуценяти вдома.

Власне місце

Однією з найважливіших рекомендацій є створення комфорту у його "будиночку". Це, за словами фахівця, дозволяє запобігти тривозі розлуки, зменшити деструктивну поведінку та сприяє швидкому привчанню до туалету.

Щоб зробити перебування у лежанці комфортним, слід використати ковдру чи підстилку, яка має знайомий запах матері чи місця, де цуценя перебувало до переїзду. У першій день варто поступово подовжувати час перебування собаки у на лежанці, починаючи з кількох хвилин. Наприклад, це можуть бути всього 15 хв, потім буде довше, поки цуценя вперше засне на новому місці.

Сон і годування

Ще один важливий аспект — це режим сну та годування. Спеціаліст рекомендує, щоб у перші місяці життя у новому домі цуценя спало виключно на своєму місці. Крім того, корисно годувати улюбленця безпосередньо там же, що дозволяє асоціювати цей простір із безпекою та комфортом.

Оскільки цуценята потребують частих прогулянок для привчання до туалету, слід дотримуватися регулярного графіка. Оптимальним є виводити собаку щогодини у період неспання, а також одразу після їжі, пиття чи сну.

Соціалізація та правила

Додатково, важливо приділити увагу соціалізації цуценяти. З перших днів варто знайомити його з різними звуками, предметами та людьми, щоб допомогти виробити впевненість і зменшити страх нових ситуацій у майбутньому. Використання ласощів та позитивного підкріплення зробить процес знайомства приємним і безпечним.

Крім того, встановлення чітких правил із самого початку допоможе уникнути проблем у поведінці надалі. Наприклад, не варто дозволяти цуценяті робити те, що буде заборонено у дорослому віці. Послідовність і терпіння у вихованні допоможуть сформувати гармонійні стосунки між господарем і собакою.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть зробити перший день нового улюбленця у домі спокійним і комфортним, а також закладуть міцний фундамент для гармонійного співжиття у майбутньому.

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