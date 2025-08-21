Трояндова вода: у чому її користь для саду, краси та дому

Трояндова вода / © Credits

З пелюсток троянд люди здавна виготовляли цілющі засоби, від сиропів і бальзамів до ароматичних настоїв. А сьогодні ми все частіше згадуємо про трояндову воду, як універсальний продукт, який можна приготувати вдома та застосовувати як у садівництві, так і для власного здоров’я та краси, про це розповів садівник Jamie Walton.

Як приготувати трояндову воду вдома

Садівник радить простий метод дистиляції:

Візьміть пелюстки свіжих, органічно вирощених троянд (без пестицидів). Покладіть їх у каструлю навколо жаростійкої миски. Залийте пелюстки очищеною водою, щоб вона їх покривала. Накрийте кришкою догори дном, поставте на середній вогонь, покладіть зверху лід, щоб він сприяв конденсації. Через 30 хв утворена рідина буде стікати у миску — це концентрована трояндова вода. Остудіть її, розлийте у пляшечки з розпилювачем та зберігайте у холодильнику до 2 тижнів.

Порада: для тривалішого зберігання можна заморозити трояндову воду у формочках для льоду.

Користь трояндової води

Для саду

обприскування рослин розведеною трояндовою водою може відлякувати деяких шкідників;

полив у корінь, разом із водою, стимулює мікрофлору ґрунту;

запах приваблює запилювачів, а це особливо корисно для квітучих рослин.

Для краси

природний тонік, зволожує та заспокоює шкіру;

знімає подразнення після засмаги;

зменшує набряки під очима, якщо прикласти змочені ватні диски.

У кулінарії

додається у десерти (рахат-лукум, тістечка, креми);

збагачує смак лимонадів і трав’яних чаїв;

використовується як ароматизатор для випічки.

Для здоров’я

має легкі протизапальні властивості;

в ароматерапії трояндовий аромат знижує рівень стресу та тривожності;

полоскання горла розведеною трояндовою водою допомагає за легкого подразнення слизової.

Які троянди обрати

Найціннішою вважається Rosa gallica officinalis (аптекарська троянда). Також підійдуть дамаська та болгарська троянда. Важливо, щоб пелюстки були свіжими та вирощеними без хімії.

Трояндова вода — це не лише засіб для краси чи кулінарний інгредієнт, а й маленька магія, яку ви можете створити власноруч. Вона поєднує природу, традиції та турботу, і стане вашим універсальним помічником у побуті та саду.