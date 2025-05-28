Троянди будуть квітнути пишніше: садівниця показала один простий трюк

Троянди / © ТСН

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Троянди будуть тішити вас своїм цвітінням довше, якщо ви будете правильно за ними доглядати. Досвідчена садівниця Софі в своєму Тік-Тоці показала, як обрізати квіти троянди, щоб підтримувати їх охайним і квітучим кущем, звертаючи увагу на кілька важливих ознак на рослині.

Троянди, що вже перецвітають, необхідно зрізати, тому що зів’ялі та такі, що гниють, квіти можуть зробити рослини більш сприйнятливими до грибкових інфекцій.

Це дуже просто, але важливо обрізати головки квітів у правильному місці — і тоді ви отримаєте більше квітів. Софі рекомендує обрізати квіти, на яких не розпускаються інші пуп’янки, «до п’яти листків на стеблі.

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Пам’ятайте, що троянди цвітуть повторно, тому ви отримаєте більше росту з більшою кількістю стебел і пуп’янків, каже вона.

Для квітів, які вже розцвіли, але з одного стебла з’явилося більше пуп’янків, процес має дещо інакший вигляд. Замість того, щоб повністю зрізати троянду, просто вирізайте одне стебло, на якому є квітка, що перецвіла.

Дата публікації 14:01, 15.10.23 Кількість переглядів 407 Догляд за трояндами восени – поради від Антоніни Лесик