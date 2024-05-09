Троянди можуть загинути, якщо цього не зробити: садівникам розповіли, на що звернути увагу

Ця поширена проблема може зупинити квітнення ваших улюблених трояндових кущів або навіть убити їх, тому діяти потрібно швидко й рішуче.

Троянди – королеви саду, і всупереч побоюванням садівників-початківців, вони не дуже примхливі. Все, що їм потрібно, – це правильне обрізання, своєчасне підживлення та захист від шкідників і грибкових хвороб.

Але є одна специфічна проблема, яка може стати фатальною для садових троянд. Йдеться про пагони шипшини.

Чому пагін шипшини небезпечний для троянд

Троянди

Річ у тім, що садові троянди, які продають садівницькі господарства, зазвичай щеплені на шипшину. Тобто у ваших красунь головки та стебла культурних, виведених селекціонерами рослин, а коріння – дикої шипшини. Така технологія дозволяє розкішним садовим троянам стійко переносити заморозки, посуху та чинити опір хворобам.

Але дуже часто трояндовий кущ може загинути через проростання пагонів шипшини, які виходять з основи рослини і часто можуть виникнути, якщо коріння троянди було пошкоджено. З пагонами шипшини необхідно боротися якомога швидше, оскільки вони швидко ростуть і захоплюють усю рослину.

Якщо їх не видалити, пагони заберуть від куща троянди поживні речовини, сонячне світло та воду, що значно послабить його, завадить цвітінню троянд і зрештою повністю вб'є їх.

Як відрізнити пагін шипшини від троянди

Пагін шипшини на трояндовому кущі / Фото: Credits

Коли йдеться про порятунок трояндового куща від пагонів шипшини, дуже важливо вчасно зрозуміти, що кущ почав перероджуватися і замість троянди росте шипшина, та якнайшвидше відреагувати на проблему.

Відрізнити шипшину від троянди можна за такими ознаками:

пагони шипшини часто блідіші й вищі, ніж решта трояндового куща;

квіти шипшини не схожі на сортові троянди;

пагін росте з місця, розташованого нижче місця щеплення;

пагін росте дуже енергійно і швидко обганяє весь кущ.

Як позбутися пагона шипшини

Кімберлі, садівниця з більш ніж 30-річним досвідом і засновниця Rose Geek, поділилася, що найкращий спосіб видалити пагін шипшини, щоб він не виростав знову, – це зламати його, тому що обрізання не допоможе назавжди позбутися шипшини на трояндовому кущі.

Кімберлі рекомендує копати ґрунт навколо основи троянд, щоб виявити, де пагін з'єднується з корінням, і виламати його.

Потім треба підживити троянди добривами і рясно полити.

Як запобігти появі пагонів шипшини

Троянда / Фото: Credits

Щоб запобігти появі пагонів шипшини в майбутньому, обов'язково регулярно обрізайте троянди.

Але найголовніше – не втрачати пильності саме навесні. Перевіряйте свої троянди часто і позбувайтеся небажаних відростків.

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