Троянди можуть загинути, якщо цього не зробити: садівникам розповіли, на що звернути увагу

Ця поширена проблема може зупинити квітнення ваших улюблених трояндових кущів або навіть убити їх, тому діяти потрібно швидко й рішуче.
Троянди – королеви саду, і всупереч побоюванням садівників-початківців, вони не дуже примхливі. Все, що їм потрібно, – це правильне обрізання, своєчасне підживлення та захист від шкідників і грибкових хвороб.
Але є одна специфічна проблема, яка може стати фатальною для садових троянд. Йдеться про пагони шипшини.
Чому пагін шипшини небезпечний для троянд
Річ у тім, що садові троянди, які продають садівницькі господарства, зазвичай щеплені на шипшину. Тобто у ваших красунь головки та стебла культурних, виведених селекціонерами рослин, а коріння – дикої шипшини. Така технологія дозволяє розкішним садовим троянам стійко переносити заморозки, посуху та чинити опір хворобам.
Але дуже часто трояндовий кущ може загинути через проростання пагонів шипшини, які виходять з основи рослини і часто можуть виникнути, якщо коріння троянди було пошкоджено. З пагонами шипшини необхідно боротися якомога швидше, оскільки вони швидко ростуть і захоплюють усю рослину.
Якщо їх не видалити, пагони заберуть від куща троянди поживні речовини, сонячне світло та воду, що значно послабить його, завадить цвітінню троянд і зрештою повністю вб'є їх.
Як відрізнити пагін шипшини від троянди
Коли йдеться про порятунок трояндового куща від пагонів шипшини, дуже важливо вчасно зрозуміти, що кущ почав перероджуватися і замість троянди росте шипшина, та якнайшвидше відреагувати на проблему.
Відрізнити шипшину від троянди можна за такими ознаками:
- пагони шипшини часто блідіші й вищі, ніж решта трояндового куща;
- квіти шипшини не схожі на сортові троянди;
- пагін росте з місця, розташованого нижче місця щеплення;
- пагін росте дуже енергійно і швидко обганяє весь кущ.
Як позбутися пагона шипшини
Кімберлі, садівниця з більш ніж 30-річним досвідом і засновниця Rose Geek, поділилася, що найкращий спосіб видалити пагін шипшини, щоб він не виростав знову, – це зламати його, тому що обрізання не допоможе назавжди позбутися шипшини на трояндовому кущі.
Кімберлі рекомендує копати ґрунт навколо основи троянд, щоб виявити, де пагін з'єднується з корінням, і виламати його.
Потім треба підживити троянди добривами і рясно полити.
Як запобігти появі пагонів шипшини
Щоб запобігти появі пагонів шипшини в майбутньому, обов'язково регулярно обрізайте троянди.
Але найголовніше – не втрачати пильності саме навесні. Перевіряйте свої троянди часто і позбувайтеся небажаних відростків.
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