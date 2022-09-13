Троянди, орхідея, нарцис, клематис та рододендрон: квіти, названі на честь королеви Єлизавети II

За 70 років правління Єлизавети II багато рослин було названо на її честь.

Королева дуже любила квіти. Вона намагалася ніколи не пропускати виставку квітів та садів Chelsea Flower Show, влаштовувала садові вечірки та підтримувала розвиток садівництва у Британії.

Фото: Getty Images

На честь королеви за її довге життя було названо багато квітів, найбільше, звичайно, її улюблених троянд.

Ми зібрали кілька найцікавіших сортів рослин, названих на честь королеви Єлизавети II та її пам'ятних дат.

Орхідея "Рlatinum jubilee"

Орхідея "Рlatinum jubilee"

Орхідея "Рlatinum jubilee"

Один із останніх квітів, який присвятили королеві ще за її життя, стала орхідея "Рlatinum jubilee", представлена в травні цього року на Chelsea Flower Show.

Троянда "Platinum Jubilee"

Розплідник Нarknessroses до платинового ювілею правління представив троянду "Platinum Jubilee". Це махрова квітка ідеальної форми з великими насичено-рожевими пелюстками і пишним темно-зеленим листям. Квіти мають сильний солодкий стійкий аромат. Пелюстки темно-рожеві, коли вони розкриваються, і поступово стають світлішими.

Троянда Девіда Остіна "Elizabeth"

Один із найзнаменитіших розплідників троянд в Англії – розарій Девіда Остіна – створив троянду "Elizabeth", яку присвятив королеві.

Садівники розплідника описують штаб "Elizabeth" як величну троянду з гронами великих рожевих розеток з ніжно-білим рум'янцем, схожим на яблуневий колір. У неї сильний, солодкий, свіжий аромат із відтінками лимонного щербету та старої троянди.

Гірський клематис "Elizabeth"

Гірський клематис "Elizabeth" / Фото: Getty Images

Клематис "Elizabeth'" був виведений садівником Джекмансом у 1950-х роках і, мабуть, є однією з перших рослин, названих на честь королеви Єлизавети II, вважає Gardens illustrated. Це сильний сорт з блідо-рожевими квітками та тонким ароматом, удостоєний нагороди RHS Award.

Троянда "Queen Elizabeth"

Троянда "Queen Elizabeth" / Фото: Getty Images

Троянда Queen Elizabeth — кущова троянда флорибунда. Вона була виведена селекціонером Ламмертсом і представлена в 1954, через два роки після того, як королева Єлизавета II зійшла на престол. Вона має великі прозорі рожеві квіти з легким ароматом та виростає у великий кущ.

Камелія 'Її Величність Королева Єлизавета II'

Камелія " Her Majesty Queen Elizabeth II " — вічнозелений чагарник з темно-зеленим овальним глянсовим листям. Весною на ньому з'являються квіти від лососевих до рожевих, у формі півонії.

Рододендрон "Queen Elizabeth II"

Фото: Getty Images

Рододендрон "Queen Elizabeth II" був виведений у Великій Британії. Це густий, великий вічнозелений чагарник, який із середини до пізньої весни покривається блідо-жовтими трубчастими квітами.

Нарцис "Diamond Jubilee"

Нарцис Diamond Jubilee був представлений у 2012 році на честь 60-річчя правління королеви Єлизавети II. Це великий чашоподібний нарцис із білими пелюстками та помаранчевим центром.

Троянда "The Queen's Jubilee" ('Beajubilee')

Роза "The Queen's Jubilee" також була випущена на честь святкування Діамантового ювілею королеви Єлизавети II у 2012 році. Виведена Пітером Білзо, це кущова троянда з повторним цвітінням приємно ароматні махрові квіти з м'яким персиковим рум'янцем.

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