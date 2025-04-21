Це брехня: міфи про тварин, у які всі вірять / © Getty Images

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Тварини — наші улюблені пухнасті, лускаті чи пернаті компаньйони — давно оповиті безліччю хибних уявлень. Деякі з них можуть здаватися нешкідливими, але інші здатні нашкодити здоров’ю самих тварин або ж завадити нам краще їх розуміти. На сторінці centralna.vet розповіли про 7 найпоширеніших міфів про тварин, які давно пора спростувати. Перевірте себе — можливо, й ви були впевнені, що золота рибка все забуває за три секунди?

Міф №1: собаки бачать світ у чорно-білому

Правда: зір собак не монохромний. Вони дійсно не сприймають повного спектра кольорів, як люди, але їхній зір дихроматичний. Це означає, що собаки бачать переважно жовті та сині відтінки, тоді як червоні та зелені кольори для них невиразні чи ж сприймаються як сірі.

Цікавий факт: собаки чудово розпізнають рух і бачать у темряві краще за людей завдяки великій кількості паличок у сітківці ока.

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Міф №2: миші обожнюють сир

Правда: цей образ — вигадка, укорінена у мультфільмах і книгах. У реальному житті миші не полюбляють сир — деякі його сорти для них навіть неприємні через різкий запах. Натомість миші охоче їдять зерно, фрукти, овочі та навіть комах — усе, що забезпечить їм енергію та поживні речовини.

Міф виник, ймовірно, через те, що раніше продукти зберігали у льохах, де сир часто виявлявся доступною їжею для гризунів.

Міф №3: рибки німі

Правда: рибки не мовчазні істоти. Вони можуть видавати звуки у вигляді клацань, буркотіння, вібрацій чи навіть «співу», особливо у періоди спарювання чи у стресових ситуаціях. Багато цих звуків не чутні людському вуху, але їх легко зафіксувати спеціальними приладами.

Наприклад, соми та деякі види окунів використовують плавальні м’язи для створення вібраційних звуків.

Міф №4: холодний чи вологий ніс — ознака здорового собаки

Правда: температура та вологість носа собаки протягом дня може змінюватися. Вранці ніс може бути сухим і теплим, після активних ігор — холодним і вологим, а під час сну — майже сухим. Тож виключно за носом визначити стан здоров’я тварини неможливо.

Тривожні ознаки — це млявість, відмова від їжі, кашель, блювання чи пронос. Саме вони свідчать про хворобу, а не «сухий носик».

Міф №5: золота рибка має памʼять тривалістю три секунди

Правда: це один із найстійкіших міфів, який вже неодноразово спростували вчені. Золота рибка має пам’ять, яка триває щонайменше три місяці. В експериментах рибки навчалися розпізнавати звуки, кольори та навіть графік годування — і зберігали ці знання дуже довго.

Деякі дослідження показали, що рибки можуть згадати події, які відбулися рік тому.

Міф №6: молоко — найкраща ласощі для котів

Правда: більшість дорослих котів не перетравлює лактозу, адже з віком у їхньому організмі зменшується вироблення лактази — ферменту, який розщеплює молочний цукор. Внаслідок цього коти можуть мати розлади травлення: діарею, метеоризм, спазми.

Якщо хочете пригостити свого мурчика молочним, оберіть спеціальне безлактозне котяче молоко чи ж запропонуйте воду, бульйон або пасту для котів.

Міф №7: коти завжди приземляються на лапи

Правда: коти дійсно мають унікальну здатність орієнтуватися у повітрі завдяки вродженому рефлексу випрямлення. Вони повертають голову, потім тіло та зазвичай встигають стати у положення «лапами вниз». Але це не гарантія безпеки — з великої висоти чи у випадку неочікуваного падіння котик може не встигнути правильно зорієнтуватися та отримати травми.

Коти — гнучкі, спритні тварини, але не супергерої. Тому важливо встановлювати москітні сітки та не залишати вікна відчиненими без нагляду.

Міфи мають свій шарм — вони часто розважають, створюють яскраві образи та передаються з покоління покоління. Але коли мова йде про живих істот, які потребують нашої турботи, краще керуватися наукою, а не вигадками. Чим більше ми знаємо правди про тварин, тим краще можемо піклуватися про них, будувати з ними довірливі стосунки — і, звісно, розуміти, про що вони насправді думають.