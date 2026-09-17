Це чудова альтернатива газонній траві: як вирощувати та доглядати за білою конюшиною

Біла конюшина / © Credits

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Проте конюшина приносить значну користь, адже забезпечує збагачення ґрунту азотом, завдяки чому слугує чудовою покривною культурою і «живою мульчею». Її глибоке коріння запобігає ущільненню ґрунту та ерозії, забезпечуючи надійне ґрунтопокриття.

Біла конюшина невибаглива в догляді: вона стійка до посухи, аерує ґрунт і потребує рідшого скошування, що робить її ідеальною для створення газонів. Крім того, її чарівні білі квіти забезпечують бджіл нектаром наприкінці весни.

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Як доглядати за білою конюшиною, розповідає The Spruce.

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Конюшина повзуча потребує мінімального догляду. Для досягнення найкращих результатів висаджуйте її в добре дренований ґрунт у місці з легким затіненням і стежте, щоб земля не пересихала повністю.

Однак оскільки вона розростається досить агресивно, то може поширитися на ті ділянки саду, де ви цього не бажаєте. Видалення ж рослини потребуватиме додаткових зусиль. Тож добре подумайте, перш ніж садити білу конюшину, якщо ви не готові до того, що вона може заполонити простір. Принаймні не висаджуйте її поблизу квітників.

Конюшина повзуча найкраще почувається в умовах напівтіні, але може рости й на відкритому сонці.

Ґрунт

Рослина добре розвивається на родючих, добре дренованих ґрунтах з рівнем pH від 6 до 7.

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Поливання

Конюшина повзуча найкраще росте на рівномірно зволоженому ґрунті. Вона витримує суху землю, але розростається менш інтенсивно, що може бути перевагою, якщо ви побоюєтеся її неконтрольованого поширення.

Підживлення

Біла конюшина не потребує підживлення.

Розмноження білої конюшини

Біла конюшина, як й інші види конюшини, розростається, випускаючи пагони, з яких розвиваються нові рослини. Щоб розмножити її, відокремте ці пагони від материнської рослини.

Знайдіть дорослу рослину, від якої відходить бічний пагін. За допомогою садового секатора або ножиць відріжте його, відокремлюючи від материнської рослини.

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Посадіть пагін у ґрунт, заглибивши його, на обраному місці та закріпіть, притиснувши землю навколо. Потім полийте.

Вирощування білої конюшини з насіння

Ця рослина легко вирощується з насіння. Найкраще це робити навесні або влітку за теплої погоди. Висівайте насіння безпосередньо на ділянці: розпушіть ґрунт граблями, просто розсипте його і полийте. Конюшина може почати проростати вже за два-три дні, хоча процес може тривати й до 7–10 днів залежно від температури. Підтримуйте ґрунт на місці висівання вологим.

Поширені шкідники та хвороби

Біла конюшина відома своєю високою стійкістю до шкідників і хвороб. Саме це робить її привабливим вибором для багатьох ландшафтних дизайнів (за умови, що вас не лякає її здатність швидко розростатися). А ще вона є важливим джерелом їжі для медоносних бджіл.

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