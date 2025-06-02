Помідор / © Associated Press

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Багато людей намагаються вирощувати помідори. Зрештою, вони смачні, корисні та можуть додати глибини смаку багатьом різним стравам. Але коли ви намагаєтеся їх вирощувати, коли не знаєте всіх правил, яких треба дотримуватися, ваші очікування на урожай можуть не здійснитися.

Експерт з садівництва поділився тим, що саме вам потрібно зробити, щоб досягти успіху. Садівник, відомий як gardening.with.ish у TikTok, сказав, що є три правила, яких вам потрібно дотримуватися, щоб спостерігати, як ваші помідори процвітають.

Вони люблять тепло й багатий ґрунт

Помідори люблять постійне тепло. Тож якщо клімат в вашій зоні не завжди однаково теплий, вам варто побудувати для ваших томатів теплицю.

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Він зазначив важливість використання добре перепрілого компосту, щоб дійсно забезпечити їх гарним зарядом поживних речовин.

Обрізайте пасинки

Вам необхідно обрізати або прищипувати маленькі бічні пагони. Якщо ви це не зробите, рослина помідора захоче якомога краще розростатися, щоб мати змогу дати гарну, здорову зелень, але ми хочемо не зелень, а більше помідорів.

Ви маєте створити одне головне стебло, яке збереже томат гарним і високим та дасть гарний бічний пагін з помідорами.

Добре поливайте

Добре поливати помідори дуже важливо. Потрібно постійно підтримувати ґрунт вологим, але добре дренованим. Ви також можете використовувати для овочів підживлення.

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Дата публікації 13:02, 25.02.25 Кількість переглядів 136 Шокуюче дослідження! Чи дійсно помідори отруйні для людини?