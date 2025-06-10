Це справді працює: як видалити віск з одягу, щоб не залишилося слідів / © Credits

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Однак не поспішайте списувати з рахунків зіпсовану річ. За допомогою простих домашніх методів і декількох підручних засобів ви зможете повністю видалити віск і уникнути будь-яких залишкових слідів, про це розповіло видання Real Simple.

Віск — це жирна речовина, яка швидко вбирається у волокна тканини, особливо під впливом тепла. Більшість свічок виготовлені з парафіну (продукту нафтоперероблювання), а кольорові — містять ще й барвники, які залишають плями навіть після видалення самого воску. Натуральні альтернативи, як-от бджолиний віск, також можуть містити натуральні пігменти та ефірні олії. Тож боротьба з плямою — це два етапи: усунення воску та видалення слідів барвника чи жиру.

Перед тим як почати

Не витирайте гарячий віск. Це лише сильніше втисне його у тканину. Перевірте етикетку одягу. Якщо написано «тільки хімчистка», не ризикуйте — дайте воску затвердіти та віднесіть річ до професіоналів. Дійте швидко, але обережно. Чим раніше ви візьметеся за пляму, тим більші шанси на успіх.

Що вам знадобиться

Тупий ніж, стара кредитна картка чи ложка

М’яка щітка (підійде стара зубна щітка)

Пральна машина чи раковина

Кубики льоду

Пластиковий пакет

Ензимний засіб для виведення плям або концентрований пральний порошок

Кисневий відбілювач (безпечний для кольорових тканин)

Дистильований оцет або спирт

Як повністю видалити віск із тканини

Крок 1. Дайте воску затвердити

Покладіть кілька кубиків льоду у пластиковий пакет і накрийте ним пляму.

Через кілька хвилин віск стане твердим і крихким — саме час діяти.

Крок 2. Обережно зішкребіть віск

Помістіть одяг на тверду поверхню.

Використовуйте тупий предмет, щоб акуратно зняти віск. Не натискайте сильно, щоб не пошкодити тканину.

Якщо віск глибоко проник, спробуйте прикласти паперову серветку та пройтися по ній теплою праскою, щоб залишки воску вбралися у папір (але тільки для щільних тканин, які витримують прасування).

Крок 3. Обробіть жирну чи кольорову пляму

Нанесіть засіб для виведення плям або рідкий пральний засіб прямо на залишкову пляму.

За допомогою м’якої щітки втирайте засіб у тканину круговими рухами.

Залиште на 15–30 хв.

Крок 4. Промийте теплою водою

Після того, як засіб подіє, промийте тканину теплою водою.

Переконайтесь, що пляма стала менш помітною перед пранням.

Крок 5. Прати як зазвичай

Прати виріб відповідно до інструкцій на етикетці.

Перед тим як кинути річ у сушарку, переконайтесь, що пляма зникла — інакше висока температура її закріпить.

Крок 6. Якщо залишилась пляма — використайте кисневий відбілювач

Замочіть річ у розчині кисневого відбілювача на 2–6 годин.

Потім виперіть ще раз. Цей метод чудово працює навіть для кольорових тканин, адже кисневі відбілювачі не руйнують фарбник.

Що робити, якщо віск залишився в сушарці

Якщо розтоплений віск потрапив у барабан сушарки — це окрема проблема. Він може перейти на інші речі, тож:

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Покладіть у барабан мокрі старі рушники чи ганчірки. Встановіть найвищу температуру сушіння та запустіть сушарку на 5–10 хв — віск стане м’яким. Змочіть мікрофіброву серветку оцтом або спиртом і протріть барабан. Завершіть очищення серветкою, змоченою у чистій воді.

Видалення воску з одягу — не така вже й складна справа, якщо знати правильний підхід. Головне — терпіння, уважність і дбайливе ставлення до тканини. І нехай маленькі інциденти не затьмарюють ваш настрій чи улюблений одяг.