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ТСН у соціальних мережах

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Це варто спробувати: топ-5 садівничих лайфгаків, які полегшать вам життя

Якщо ви мрієте про затишний город, який тішить вас ароматними травами, свіжими овочами та яскравими квітами — скористайтеся цими лайфгаками. ⠀

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Це варто спробувати: топ-5 садівничих лайфгаків, які полегшать вам життя

Це варто спробувати: топ-5 садівничих лайфгаків, які полегшать вам життя / © Associated Press

Навіть якщо у вас лише кілька горщиків на балконі, ці перевірені лайфгаки допоможуть вам зекономити сили, час і нерви. Блогерка та садівниця Ерін Беркіто на своїй сторінці поділилася власними улюбленими трюками, які дійсно працюють.

Робота з розсадою щипцями

І це не жарт, наприклад, звичайні щипці чи довгий пінцет (якими часто розсаджують акваріумні рослини) — ідеальний інструмент для дбайливого перенесення розсади.

  • Завдяки довгому вузькому кінчику, щипці легко підхоплюють тендітні паростки без пошкодження корінців.

  • Особливо зручно працювати з невеликими парниками, коли руками складно щось підчепити.

Збір урожаю ромашки гребінцем

Звичайний гребінець для волосся з рідкими зубцями стане вашим новим інструментом збору цвіту ромашки чи схожих дрібних квітів.

  • Просто проведіть ним по стеблах — головки квітів самі «впадуть» у вашу долоню чи миску.

  • Таким чином ви зберігаєте стебло, пришвидшуєте процес і не переобтяжуєте руки.

Порада: використовуйте цей метод для лікарських або чайних трав, які потрібно сушити — так урожай буде чистіший.

Легке витягування моркви з землі

Кожен, хто хоч раз вирощував моркву, знає це розчарування, коли її витягуєш — а вона ламається. Виявляється, є маленький секрет.

  • Перед збором добре зволожте землю, бажано за кілька годин до цього.

  • Потім легенько розхитайте морквину за бадилля у різні боки, як ніби «вивільняєте» її з ґрунту.

  • Далі — плавний, вертикальний рух догори. І морква ваша.

Порада: якщо ґрунт занадто глинистий, скористайтесь виделкою чи ножем для саду — вставте збоку, підніміть, і морква вийде легко.

Просіювання — повторне використання старого ґрунту

Не поспішайте викидати ґрунт із горщиків після завершення сезону. Його можна очистити, оновити та використати знову.

  • Для початку — просійте землю через звичайне кухонне сито чи спеціальне садове. Це допоможе позбутися старих корінців, личинок і грудок.

  • Додайте трохи нового компосту, біогумусу чи кокосового субстрату для збагачення.

  • Можна також внести трохи деревного вугілля чи піску — для легкості та кращого дренажу.

Порада: дайте ґрунту «відпочити» 1-2 тижні після оновлення, перш ніж знову щось садити.

З бананами помідори швидше дозріють

В кінці сезону часто лишаються зелені томати, які не встигають дозріти на кущі. Але не все втрачено.

  • Складіть їх у паперовий пакет або коробку разом зі стиглим бананом.

  • Банани виділяють етилен — природний газ, який стимулює дозрівання плодів.

  • Зберігайте у теплому, темному місці (не в холодильнику) — за кілька днів помідори почнуть червоніти.

Порада: оглядайте їх щодня, щоб уникнути псування. Дозрілі — одразу прибирайте.

Секрет успішного садівництва не тільки у «зелених пальцях», а й у дрібних хитрощах. Спробуйте ці ідеї поділіться результатами з подругами — нехай садівництво буде не турботою, а справжнім задоволенням.

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