Це знищить вашу підлогу: помилки, яких кожен з нас може припуститися під час прибирання / © Credits

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Хоча прибирання не входить до списку улюблених занять більшості людей, регулярне миття підлоги є необхідною частиною догляду за домом. Здавалося б, що складного у тому, щоб взяти відро з водою, намочити швабру та пройтися по кімнатах, але саме тут криється найбільша небезпека: невірна техніка миття, неправильні інструменти чи банальне недотримання інструкцій можуть не лише зробити прибирання неефективним, а й завдати шкоди вашій підлозі, про це розповіло видання Martha Stewart.

Чи знали ви, що надмірна кількість води може викликати здуття ламінату чи деформацію паркету, а старі швабри — це справжній розсадник бактерій.

Миєте без попереднього пилотяжіння

Пропуск етапу пилотяжіння перед миттям — одна з найпоширеніших помилок. Пил, волосся та дрібне сміття перетворюються на липкий бруд під час контакту з водою та тільки шкодять. Крім того, тверді частинки можуть дряпати підлогу. Перед миттям завжди пилотяжте чи ретельно замітайте підлогу — це ключ до чистоти та збереження покриття.

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Забагато води — ворог дерев’яних і ламінованих підлог

Навіть незначна кількість зайвої вологи може призвести до деформації, здуття чи навіть гниття дерев’яної підлоги. Достатньо лише 1 мм води для ефективного очищення. Використовуйте добре відтиснену губку чи метод вологого (а не мокрого) прибирання.

Порада: обирайте швабру зі зручним механізмом віджиму, яка залишає мінімум вологи на підлозі.

Використовуєте застарілі швабри

Бавовняні мотузкові швабри та губчасті моделі давно не актуальні. Вони повільно сохнуть, погано миють та є розсадником бактерій. Рекомендується замінити їх на мікрофіброві швабри, які краще збирають бруд, менше зношуються та витримують до 200 циклів прання.

Занадто багато мийного засобу

Думаєте, що більше мила, то чистіше? Насправді надлишок мийного засобу залишає липкий наліт, який потім ще активніше притягує пил. Дотримуйтесь пропорцій, вказаних на упаковці та використовуйте лише спеціальні засоби для підлоги. Наприклад, не кидайте у відро пральний капсуль — це шкідливо та неефективно.

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Миєте поверхню, яку не можна мити

Не всі поверхні підходять для миття: не можна мити незахищене дерево, вощені чи олійовані дошки, необроблену плитку. Якщо сталося забруднення — використовуйте вологу (а не мокру!) ганчірку і спеціальні засоби, після чого ретельно витріть насухо.

Ігноруєте плями — просто розмазуєте їх

Швабра — не скребок. Якщо на підлозі є засохлі плями, вони потребують попереднього замочування чи використання засобів зі спеціальними скребковими вставками. Відмінний вибір — швабри зі змінними мікрофібровими насадками з жорсткими волокнами.

Не промиваєте підлогу після мийного засобу

Багато хто вважає, що мити підлогу — це просто нанести мильний розчин. Але справжнє прибирання — це зняття цього брудного розчину з поверхні. Залишки мила осідають у щілинах і утворюють плями, тому після миття рекомендується пройтися чистою вологою шваброю, навіть якщо засіб «не потребує змивання».

Миєте у неправильному напрямку

Рухи без системи залишають розводи. Рекомендовано мити підлогу, рухаючись назад у напрямку до виходу з кімнати та починати з найдальшого кута. Кожен рух має бути схожим на цифру «8», щоб захоплювати більшу площу та зменшити кількість проходів.

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Не чистите насадку на швабру після миття

Брудні насадки розповсюджують мікроби, замість того щоб їх прибирати. Якщо ваша швабра не має змінної насадки, саме час її оновити. Вибирайте моделі, які можна прати у машинці за температури не менше 57°C. Це гарантує знищення бактерій.

Зберігаєте вологу швабру у шафі

Залишати вологу швабру у темній комірчині — запрошення для плісняви. Завжди висушуйте швабру у добре вентильованому місці, найкраще — на відкритому повітрі чи перед вентилятором. Ніколи не залишайте її у відрі з водою чи мийним засобом.

Миєте занадто рідко

Навіть якщо підлога має чистий вигляд, на ній все одно накопичується пил, залишки їжі, шерсть тварин. У середньостатистичному домі мити підлогу варто щотижня, а за наявності дітей чи домашніх тварин — частіше. Якщо немає часу — подумайте про робота прибиральника, який самостійно миє та висихає.

Неправильно користуєтеся паровою шваброю

Парова швабра — не чарівна паличка. Щоб знищити бактерії, пар має бути не лише гарячим, але й довго затримуватись на одному місці — до 10 хв. Однак на дерев’яних або ламінованих підлогах це може призвести до їхнього здуття чи руйнування клею. Використовуйте пар лише на плитці, лінолеумі чи вінілових підлогах і завжди використовуйте дистильовану воду, щоб уникнути накипу.

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Щоб ваша підлога довше залишалась красивою, чистою та безпечною для родини — не забувайте про регулярне прибирання, помірну вологість і правильні засоби. І пам’ятайте, що сучасні швабри та технології можуть значно полегшити цей процес — головне, правильно їх використовувати.