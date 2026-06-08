Цей предмет на кухні може стати причиною пожежі: експерти попередили про небезпеку

Подовжувач / © Pixabay

Реклама

Використання подовжувачів на кухні може створювати серйозну пожежну небезпеку, особливо якщо до них одночасно підключати кілька потужних приладів.

Про це попередили експерти з пожежної безпеки компанії Crusader Fire, пише Express.

За словами фахівців, кухонна техніка — чайники, мікрохвильові печі, аерогрилі, кавомашини, тостери та міксери — споживає багато електроенергії. Якщо кілька таких пристроїв під’єднати до одного подовжувача, кабель може перегрітися, розплавитися або навіть спричинити займання.

Реклама

Засновник Crusader Group Джонні Сміт пояснив, що звичайний електрочайник може споживати близько 2800 Вт. Якщо одночасно ввімкнути кілька потужних приладів, навантаження може перевищити межу, на яку розрахована більшість побутових подовжувачів.

“Запобіжник може не спрацювати одразу, а накопичення тепла з часом стає серйозною проблемою”, — попередив експерт.

Окрема небезпека виникає, якщо подовжувач намокає, лежить біля плити або проходить за побутовою технікою, де може накопичуватися тепло.

Крім ризику пожежі, перевантаження подовжувача може спричинити падіння напруги. Це шкодить техніці з чутливою електронікою, зокрема кавомашинам і цифровим аерогрилям, та може скоротити термін її служби.

Реклама

Фахівці радять не використовувати подовжувачі як постійне рішення для кухні. Якщо розеток не вистачає, краще звернутися до кваліфікованого електрика та встановити додаткові точки живлення.

Також експерти радять не з’єднувати кілька подовжувачів між собою, не прокладати кабелі під килимами або за технікою, не ігнорувати пошкоджені шнури, сліди опіків чи запах перегрівання.

У Crusader Fire наголошують: зручність не має бути важливішою за безпеку, адже кухня є одним з найризикованіших місць в оселі з погляду пожеж.

Новини партнерів