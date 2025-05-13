Ви цього могли не знати: цікаві факти про хомʼячків

Цікаві факти про хомʼячків: ви цього могли не знати / © Credits

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На сторінці centralna.vet розповіли про найнесподіваніші та науково підтверджені факти про хом’ячків. Гарантуємо — після прочитання ви подивитесь на цих тваринок зовсім по-іншому.

У світі понад 20 видів хом’ячків

Існує понад два десятки видів хом’ячків і всі вони мають свої унікальні особливості. Найпопулярніші домашні улюбленці — це сирійський хом’як (золотистий), джунгарський, Кемпбелла та хом’як Роборовського. До речі, останній вважається найменшим у світі — його вага рідко перевищує 10 грамів.

Вони можуть жити навіть у горах

Деякі дикі види хом’ячків пристосувалися до екстремальних умов. Наприклад, хом’яки, які мешкають у горах, можуть жити на висоті до 4000 метрів над рівнем моря. Їм не страшні перепади температур та низький рівень кисню — природа подбала про їхню витривалість.

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Хом’ячки добре запам’ятовують своє ім’я

Ці тваринки мають непогану пам’ять. Вони можуть навчитися відгукуватися на своє ім’я, особливо якщо господар часто звертається до них лагідно та дає смаколики. Улюбленець починає асоціювати звук свого імені з приємними речами.

Вагітність — лише 2–3 тижні

Залежно від виду, вагітність у хом’ячка триває від 16 до 23 днів. Це неймовірно короткий термін і тому народжується відразу кілька дитинчат — іноді до 14 у виводку. Найцікавіше, що самка може затримати розвиток нової вагітності, якщо ще вигодовує попереднє потомство.

Зуби ростуть усе життя

Зуби хом’ячків ніколи не припиняють рости. Щоб не виникало проблем, їм потрібно постійно щось гризти — спеціальні дерев’яні палички, гілки чи навіть картон. Інакше зуби можуть вирости надто довгими, що заважатиме їсти та спричинятиме біль.

Їдять не лише зерно, а й білкову їжу

Хоча хом’ячки здебільшого їдять зерно, овочі та фрукти, вони не проти урізноманітнити раціон білковою їжею. У дикій природі вони можуть полювати на комах, ящірок, а іноді навіть на дрібних жаб. У домашніх умовах їм можна давати білкові добавки — зокрема, варене яйце чи сухі креветки.

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Вони добре плавають і використовують щоки як «поплавки»

Більшість хом’ячків уміє плавати. Вода для них — не рідне середовище, але вони справляються з нею краще, ніж можна було б подумати. Дивовижно, але роздуті щоки, в яких хом’ячки носять їжу, можуть допомагати їм триматися на воді, наче поплавки.

Щоки-«комори»

Одна з найвідоміших особливостей хом’ячків — їхні щоки, які можуть розтягуватися до дивовижних розмірів. У них тваринка здатна переносити до 1/3 чи навіть ½ своєї ваги. У дикій природі хом’ячки набивають щоки зерном або насінням, щоб нести їжу у нірку на зберігання.

Малюки народжуються з зубами

Новонароджені хом’ячки вже мають маленькі зубки. Хоч вони ще голі та сліпі, зуби дозволяють їм одразу смоктати молоко та починати гризти тверду їжу вже через кілька днів.

Самки — супермами

У хом’ячків відсутня батьківська опіка з боку самців. Усі турботи про потомство повністю лягають на плечі самки: вона годує, зігріває та охороняє малюків, доки ті не стануть самостійними. Самця краще тримати окремо, щоб уникнути агресії чи навіть нападу на малюків.

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Не всі хом’ячки люблять компанію

Попри свій милий вигляд, більшість хом’ячків — поодинокі тварини. Особливо це стосується сирійських хом’ячків: їх краще тримати поодинці, інакше можуть виникнути конфлікти. Джунгарики та Роборовські трохи приязніші, проте й тут потрібна обережність і уважне спостереження за поведінкою.

Хом’ячки — не просто милі улюбленці. Це маленькі створіння з характером і винятковими здібностями. Якщо ви замислюєтесь про домашню тваринку чи вже маєте пухнастого друга, розуміння його особливостей допоможе краще за ним доглядати та встановити міцний зв’язок. Бо навіть у найменших друзях може бути прихована велика історія та серце.