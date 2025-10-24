Цікавий декор до Геловіну: як зробити маленьких домашніх привидів / © Instagram

Домашні привиди не лякають, а радше зачаровують, створюють затишний осінній настрій та додають вашому дому трохи «страшенної» чарівності. А зробити їх можна власноруч — швидко, просто та буквально з підручних речей.

Геловін — це не лише про гарбузи з вирізаними усмішками чи чорних котів. Це чудова нагода для творчості, коли навіть найпростіші речі можуть стати частиною святкової магії. Блогерка Isi Bla показала, як зробити маленьких домашніх привидів, які мають настільки милий вигляд, що їх хочеться залишити навіть після свята.

Вам знадобиться

аквапалка

дитячі штанці та маленькі черевички

кілька шматків білої тканини

трохи вати

чорний папір для очей

клей чи термопістолет

мотузка чи гумка

маленький декор: павучок, кошик-гарбузик, стрічки чи LED-свічка.

Що зробити

Зробіть основу. Візьміть аквапалку та трохи зігніть її, вона стане «хребтом» вашого привида. Краї встановіть у черевички, щоб конструкція могла стояти. Додайте ніжки. Натягніть на палицю дитячі штанці та чобітки це одразу зробить привида «живішим» і реалістичнішим. Сформуйте голову. Наповніть шматок тканини ватою, сформуйте м’яку кулю та прив’яжіть її зверху до палиці — це буде голова та тулуб. Накрийте тканиною. Накрийте всю конструкцію білою тканиною, щоб утворився класичний силует привида. Матеріал має легко спадати та створювати м’які хвилі. Додайте обличчя. Виріжте з чорного паперу два кружечки та приклейте як очі. За бажанням — зробіть ротик або усмішку. Фінальні штрихи. Додайте маленького павучка чи гарбузовий кошичок і ваш привид готовий до вечірки

Поради

Якщо хочете, щоб привид світився, сховайте під тканиною маленьку LED-свічку.

Використовуйте тканину різних фактур: льон, марлю, фатин, так привид матиме об’ємніший вигляд.

Можна зробити кілька різних за розміром привидів — для полиці, підвіконня або підлоги.

Якщо у домі є діти, дайте їм придумати імена для привидів, це стане веселою сімейною традицією.

Такі декоративні привиди мають чудовий вигляд поруч із гарбузами, свічками та осінніми гірляндами. Вони не потребують складних матеріалів, не займають багато часу й легко адаптуються до будь-якого інтер’єру, від мінімалістичного до казкового.