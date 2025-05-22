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ТСН у соціальних мережах

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Цікавий лайфгак: як почистити молоду картоплю за пʼять хвилин

Молода картопля — улюблена весняно-літня страва. Її ніжний смак, приємна текстура та швидкість приготування роблять її ідеальним вибором для гарнірів, салатів або як самостійної страви з маслом і кропом. Але є один нюанс: чистити молоду картоплю — завдання не з приємних.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Цікавий лайфгак: як почистити молоду картоплю за пʼять хвилин

Цікавий лайфгак: як почистити молоду картоплю за пʼять хвилин / © Credits

Блогерка Алла Мороз поділилася простим, але надзвичайно дієвим способом, як почистити молоду картоплю без ножа та зайвого бруду під нігтями.

Що потрібно

  1. Візьміть звичайну каструлю чи глибоку миску з кришкою, яку можна добре струшувати. Насипте туди 2 ст. л. кухонної солі. Не використовуйте дрібну сіль — ефект буде слабший.

  2. Викладіть до каструлі немиту молоду картоплю (але обтрушену від землі). Об’єм — не більше половини ємності, інакше буде важко струшувати.

  3. Накрийте кришкою та активно потрясіть каструлю протягом 2–3 хв. Картопля б’ється одна об одну, а сіль допомагає «зчистити» шкірку.

  4. Перекладіть картоплю до друшляка і ретельно промийте під холодною проточною водою. Частинки шкірки легко змиються, а на поверхні залишиться гладка, чиста молода картопелька — як у ресторані.

Поради

  • Якщо картопля дуже дрібна — час струшування можна скоротити до 1,5 хв.

  • Занадто велика картопля може не почиститися повністю, тоді допоможе легке «доочищення» руками.

  • Використану сіль краще викинути — вона вбирає бруд і залишки шкірки.

Інколи найкращі рішення — найпростіші. Якщо ви ще досі витрачаєте пів години на чищення молодої картоплі, спробуйте цей метод.

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